Législatives en Dordogne : le Bergeracois sera-t-il toujours écolo après les élections ?

Jusqu'à vendredi, France Bleu Périgord vous propose des éclairages sur les enjeux politiques dans les quatre circonscriptions de la Dordogne. Place ce mercredi à la 2e circonscription, le Bergeracois. Dix candidats et la députée sortante EELV, Brigitte Allain, se disputent le siège.

Jusqu'à ce vendredi, avant veille du scrutin des législatives, France Bleu Périgord vous propose de faire le point sur les enjeux politiques dans les différentes circonscriptions de la Dordogne.

Place ce mercredi à la 2ème circonscription, le Bergeracois. La députée sortante écologiste, Brigitte Allain se représente. Mais 10 autres candidats veulent sa place et en 5 ans, le Bergeracois a bien évolué et a été marqué par la poussée du Front national.

La marche en avant du FN

Onze candidats s'affrontent cette année dans la deuxième circonscription. Une circonscription de 81 128 électeurs. Au premier tour de l'élection présidentielle, les Bergeracois ont placé Marine Le Pen en tête alors qu'en 2012, elle n'était arrivée que troisième derrière François Hollande et Nicolas Sarkozy.

Mais pour les législatives, le Front national risque d'être freiné par les bisbilles locales. Il y a deux candidats d'extrême droite, Robert Dubois, ancien patron de la fédération de Dordogne, écarté par les instances nationales du FN et aujourd'hui réintégré et investi officiellement. Et en face de lui, il y a Eric Villemagne, son successeur à la tête du FN24, exclu du parti puis réintégré mais sans investiture officielle.

La députée sortante bien implantée

Brigitte Allain n'a pas dit son dernier mot. La députée écologiste sortante brigue un nouveau mandat avec le même suppléant, Christophe Cathus. Est-ce que les cinq années de son mandat vont lui servir ? Elle se dit "très bien accueillie sur le terrain. Les gens me disent, avec vous, on peut parler." La candidate à son siège confie avoir encore de nombreuses choses à faire pour sa circonscription, notamment sur le plan environnemental.

Mais en face d'elle, le candidat REM surfe sur la vague de l'élection d'Emmanuel Macron. Michel Delpon est confiant. "Le vote FN est un vote de colère." Le candidat est persuadé qu'il va récupérer des voix du PS et des Républicains déçus. Pourtant, la candidate LR mène campagne elle aussi. Gaëlle Blanc veut désenclaver le territoire et pour ça, il faudra "améliorer l'offre de train pour faire Bordeaux-Bergerac en une heure et ainsi attirer les Bordelais et créer de l'emploi."

Mais il ne faut pas oublier les résultats des dernières élections dans le Bergeracois. En 2012, les Périgourdins avaient placé Armand Zaccaron, le candidat du parti communiste en troisième place au premier tour. Celui qui était à 400 voix de la députée actuelle se représente cette année. .

Les autres candidats sont :

Robert Richard et Nathalie Castang (Debout la France)

Eric Villemagne et Wilfried Peyronnet (Front National)

Magali Jimenez et Pascal Caron (Mouvement 100 %)

Chrystel Boutillier et Pascal Dumeste (La France insoumise)

Eric Mercier et François-Xavier Dumas (Union populaire républicaine)

Sandrine Ruchot et Jean-Michel Villeriot (Lutte ouvrière)

