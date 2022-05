Législatives en Dordogne : un secrétaire national du PS maintient sa candidature malgré l'accord avec LFI

C'est un premier dissident de taille en Dordogne. Le candidat de la première circonscription, Floran Vadillo, également secrétaire national du Parti socialiste, annonce dans un communiqué vouloir maintenir sa candidature. Or l'accord conclu avec la France insoumise mercredi 4 mai, et qui doit encore être validé par le conseil national ce jeudi soir, prévoit de ne donner que 70 circonscriptions au PS, et aucune en Dordogne. Le candidat annonce même démissionner de son poste de secrétaire national du parti, il se met "en congé" de la fédération locale. "Je suis peiné à titre personnel mais déterminé à titre politique", explique Floran Vadillo sur France Bleu Périgord.

"Pas l'étiquette mais les valeurs"

"J'ai toujours été un militant de l'union de la gauche", affirme-t-il. "Donc je salue tous les progrès qui ont pu être fait en la matière. Mais j'observe deux points inadmissibles dans cet accord : dans les départements où le PS est extrêmement fort, le parti a été effacé de la carte. Il y a une intention de saper les bases militantes", déplore l'élu du Grand Périgueux. "Jean-Luc Mélenchon est un fin connaisseur du Parti socialiste, il sait où appuyer pour faire mal. Ce n'est pas étonnant de voir que le Sud-Ouest a été très mal servi."

Dès le lendemain du second tour, Floran Vadillo avait annoncé vouloir créer l'union derrière lui pour les élections législatives. "L'union, c'était oui s'il y avait eu un équilibre, mais il n'y en a pas en Dordogne. C'est donc vraiment impossible de s'imaginer que le Parti socialiste puisse être à ce point mis de côté." Il sera donc bien candidat mais sans étiquette socialiste. "Je n'aurai pas l'étiquette mais j'aurai les valeurs, les idées, les militants et les élus", affirme-t-il. "Je peux vous assurer que nous serons tous soudés dans cette démarche."