Législatives en Dordogne : France Bleu Périgord organise un débat dans la 3e circonscription de Nontron

Avant les élections législatives en Dordogne, France Bleu Périgord organise des débats dans chacune des quatre circonscriptions. Après Bergerac et Périgueux, un débat est prévu sur la 3e circonscription, celle de Nontron en Périgord Vert ce mardi 7 juin.

le débat aura lieu en direct et en public entre 18h et 19h dans la salle des fêtes de Nontron.

En direct et en public venez vivre le débat organisé par France Bleu Périgord ce mardi 7 juin à la salle des fêtes de Nontron, avant le premier tour des élections législatives. Ce dimanche 12 juin, vous êtes appelés à voter pour le premier tour afin d'élire les députés à l'Assemblée Nationale. La Dordogne est représenté par quatre élus, un pour chaque circonscription.

Dans la 3e circonscription, celle de Nontron, 11 candidats se présentent. Cinq seront présents pour le débat organisé ce mardi 7 juin entre 18h et 19 heures :

Jean-Pierre Cubertafon, député sortant candidat d'Ensemble

Cyril Girardeau, candidat NUPES

Florence Joubert, candidate Rassemblement National

Martial Peyrouni, candidat divers gauche, dissident PS

Myriam Thomasson, candidate les Républicains

Six autres candidats se présentent :

Antoine Coutou, candidat de Reconquête

Jacques Decoupy de Lutte Ouvrière

Laurence Desmartins, candidate du Mouvement de la Ruralité

Guillaume Gardillou, candidat sans étiquette

Adelaïde Jorand, candidate sans étiquette

Céline Laval, parti animaliste

Trois autres débats organisés par France Bleu Périgord

Le 4e et dernier débat est prévu ce jeudi 9 juin à Sarlat sur la quatrième circonscription, en présence de 5 candidats. Les débats sur la première et la deuxième circonscription ont déjà eu lieu. Vous pouvez les réécouter et retrouver les échanges ci-dessous.

