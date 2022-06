Législatives en Dordogne : François Bayrou est venu soutenir le candidat Modem du Périgord Vert

A quatre jours du second tour des élections législatives, Jean-Pierre Cubertafon a reçu le soutien de son président ce mercredi 15 juin. Le président du Modem est venu à Brantôme en milieu d'après-midi. François Bayrou est actuellement en pleine tournée pour aller soutenir les candidats Modem qualifiés pour le second tour. Ils sont 47 partout en France.

Une élection avec des enjeux "comme on n'en a jamais connu"

Jean-Pierre Cubertafon, le député sortant, candidat d'Ensemble se présente pour un second mandat. "Je suis venu apporter l'attestation à tous les électeurs que Jean-Pierre Cubertafon est un député très reconnu à l'Assemblée nationale et très reconnu sur le terrain", explique François Bayrou pour qui les enjeux de cette élection n'ont jamais été aussi importants depuis 50 ans "il y a un pays qui est fragile et il y a des crises incroyables dont la guerre en Ukraine, [...] et les conséquences de cette guerre et l'inflation comme on ne l'avait pas connu depuis 40 ans [...] face à ça, il faut des institutions solides et une majorité qui s'entende". François Bayrou a fait une petite visite de l'abbaye de Brantôme et de sa grotte avant de repartir pour Auxerre soutenir un autre candidat du Modem.

Jean-Pierre Cubertafon est qualifié pour le second tour, tout comme Cyril Girardeau le candidat NUPES et Florence Joubert, la candidate du Rassemblement National. Seulement quelques centaines de voix séparent les trois candidats.