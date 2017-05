Législatives en Dordogne : Gaëlle Blanc-Lajonie (LR) prête à voter les lois du gouvernement

A deux semaines du premier tour des législatives, rencontre sur le marché avec la candidate "Les Républicains" de la deuxième circonscription. Gaëlle Blanc-Lajonie, jeune élue politique, prête à "construire" avec le gouvernement en place.

Il est dix heures du matin ce samedi 27 mai. Sur le marché de Bergerac, alors que six candidats aux législatives jouent presque des coudes pour se faire une place au soleil, Gaëlle Blanc-Lajonie s'est mise à l'écart pour distribuer ses tracts. "Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis candidate aux élections législatives." Avec un grand sourire, sans vouloir déranger ou presque, la professeure d'espagnol répète inlassablement cette phrase en tendant son tract aux passants.

A l'aise sur le terrain

Quand la discussion s'engage c'est avec des connaissances, des militants "Les Républicains" ou des amis. Tous lui assurent qu'ils voteront pour elle. Ils aiment son naturel, son dynamisme et son engagement. "Je ne fais plus confiance aux promesses des hommes et des femmes politiques, mais je sais qu'avec elle je ne vais pas être déçue. Elle tient la route," assure Pierre, un Bergeracois. "Je suis d'ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici et je travaille ici, je suis parmi les miens, je connais leurs attentes," explique la conseillère municipale de Bergerac.

Fière de son étiquette politique

Alors que son premier mandat ne date que 2014, Gaëlle Blanc-Lajonie est à l'aise en campagne, à l'aise aussi avec son étiquette politique, celle des "Républicains", même si elle n'est pas toujours facile à porter en ce moment. "Je ne renie rien, j'ai aussi le soutien de l'UDI et de CPNT, ce n'est pas de la façade, je suis attaché à mon parti," assume celle qui est aussi conseillère départementale.

En campagne avec Gaëlle Blanc-Lajonie Copier

Si elle est élue, Gaëlle Blanc-Lajonie se dit prête à collaborer avec la nouvelle majorité au pouvoir. "Moi je considère ce qui est le plus important c'est l'idée de construction pour le bien de tous. Emmanuel Macron disait récemment que les nouveaux rythmes scolaires sont une ineptie, qu'ils ont coûté cher aux communes et qu'ils n'ont pas amélioré le niveau scolaire des enfants. Je suis d'accord. S'il faut voter leur abrogation et bien je le ferai !". Pas sûr pour autant que ce positionnement lui soit bénéfique dans une circonscription où le président fraîchement élu a fait son plus mauvais score en Dordogne au second tour.

Les candidats dans la deuxième circonscription :

Robert Richard et Nathalie Castang (Debout la France) Eric Villemagne et Wilfried Peyronnet (Front National) Magali Jimenez et Pascal Caron (Mouvement 100 %) Michel Delpon et Denise Ménard (La République en marche) Chrystel Boutillier et Pascal Dumeste (La France insoumise) Brigitte Allain et Christophe Cathus (Europe Ecologie Les Verts / Parti Socialiste) Eric Mercier et François-Xavier Dumas (Union populaire républicaine) Robert Dubois et Annie Faure (Front national) Sandrine Ruchot et Jean-Michel Villeriot (Lutte ouvrière) Armand Zaccaron et Brigitte Bournazel (Parti communiste) Gaëlle Blanc Lajonie et Gilbert De Miras (Les Républicains)

