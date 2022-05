Législatives en Dordogne : il se présente contre le candidat investi, LaREM engage son exclusion

Guillaume Gardillou pourrait être exclu de Renaissance (ex-La République en Marche) dans les prochains jours.

Le candidat se présente aux élections législatives de juin prochain sur la troisième circonscription de la Dordogne, en Périgord vert. Le problème, c'est qu'il dit se présenter "pour la majorité présidentielle". C'est écrit en gros, sur son affiche de campagne, qu'il a faite imprimer à plus de 2.500 exemplaires. Pourtant Guillaume Gardillou n'a pas été investi par la majorité. C'est le député sortant Jean-Pierre Cubertafon qui a été choisi.

Son cas évoqué en commission la semaine prochaine

Le bureau exécutif de LaREM a décidé lundi 16 mai de saisir la commission des conflits du parti. La situation de Guillaume Gardillou sera étudiée la semaine prochaine. Il risque l'exclusion. "Il n'est pas le candidat soutenu par la majorité, et pourtant il se présente comme tel. C'est trompeur, ce n'est pas juste envers les électeurs", indique Dominique Gaschard, référent LaRem en Dordogne. De son côté, Guillaume Gardillou se prépare à l'exclusion. Il n'a pas encore déposé sa candidature en préfecture, il prévoit de le faire jeudi 19 mai. "Je me présenterai sous la dénomination majorité présidentielle", insiste-t-il. Celui qui est adhérent à la République en Marche depuis un an ne s'inquiète pas outre mesure. "Ca ne change rien pour moi. Etre exclu ne m'empêchera pas de m'allier au groupe une fois élu", ajoute-t-il.

Dans un communiqué envoyé ce 17 mai, LaREM "rappelle son entier soutien au candidat investi par Ensemble ! Majorité présidentielle, Jean-Pierre Cubertafon, le seul candidat d’Emmanuel Macron sur la 3ème circonscription de Dordogne."