Législatives en Dordogne : il se dit candidat pour la majorité présidentielle sans être investi par laREM

Le lancement de campagne de Guillaume Gardillou pour devenir député de la troisième circonscription en Dordogne en a surpris certains. Cet ancien policier, ex directeur de cabinet à la mairie de Limoges, actuellement directeur dans une entreprise au parcours "centre-droit" se présente aux élections législatives du 12 et 19 juin prochain comme un candidat "pour la majorité présidentielle". C'est écrit en grand sur l'affiche de campagne qu'il a faite imprimer à plus de 2.500 exemplaires et "qui seront déployées sur l'ensemble de la circonscription le weekend du 1er mai". Sauf que, à ce jour la République en Marche n'a investi aucun candidat.

Pas d'investiture LaREM à ce jour

Les démarches sont claires explique Jérôme Peyrat, référent La République en Marche en Dordogne en charge du pôle des élus de la majorité présidentielle en Dordogne "l'investiture c'est quelque chose de juridiquement de très précis qui permet de s'inscrire en préfecture sous une étiquette très précise et aujourd'hui, personne en Dordogne, en Polynésie ou dans les Ardennes ne peut se prévaloir de l'investiture de la majorité présidentielle". Les discussions sont en cours, elles devraient être annoncées au cours de la semaine du 2 mai prochain.

Guillaume Gardillou affirme qu'il sera candidat peu importe le résultat de l'investiture : "je suis dans la démarche inverse, je propose ma candidature aux Périgourdins". Il cite l'exemple de Thierry Solère, candidat aux législatives face à Claude Guéant investi par le parti en 2012. Ce qu'il ne précise pas, c'est qu'à l'époque, Thierry Solère a été exclu de l'UMP pendant trois ans pour cette candidature hors des clous et pour avoir utilisé le logo du parti pendant la campagne. A la différence de Thierry Solère, Guillaume Gardillou n'est pas encarté à la République en Marche.

Il habite Milhac-de-Nontron depuis 10 ans après une carrière à Paris et à Limoges explique s'engager pour un territoire pour "préserver un mode de vie" et pour défendre l'intérêt des Périgourdins. Selon lui, s'il écrit "pour la majorité présidentielle" sur son affiche c'est pour afficher la "méthode" qu'il compte appliquer. "Si je suis élu je vais travailler avec la majorité présidentielle, [...] car c'est en étant dans cette majorité qu'on arrivera à influer sur les choses [...]ce n'est pas en s'opposant et en vociférant à l'assemblée nationale que l'on peut peser".

Un "non-évènement" pour le député actuel

Guillaume Gardillou veut se démarquer des partis même s'il a été encarté à l'UMP pour organiser la primaire de la droite et du centre en 2016, "j'ai une fibre libérale" reconnait-il et l'envie de se faire connaître. Il estime ne pas être en concurrence avec l'actuel député de la circonscription, Jean-Pierre Cubertafon ce qui ne l'empêche pas de tancer l'élu modem "il a un parcours politique riche depuis plusieurs décennies je pense que maintenant il faut se tourner vers l'avenir dans la méthode et dans l'énergie".

De son côté, Jean-Pierre Cubertafon considère cette candidature comme "un non évènement". L'élu modem appartenant à la majorité présidentielle est candidat à l'investiture mais il dit respecter le processus de désignation. "On n'improvise pas du jour au lendemain candidat comme ça surtout sur un territoire comme le Nontronnais [...] il est vrai que cette affiche peut semer un certain trouble mais cela sera vite rétablit et les choses vont rentrer dans l'ordre très vite".

Selon Jérôme Peyrat, cette candidature n'est pas opportune "c'est jamais malin de vouloir forcer les choses et de vouloir faire une démonstration, c'est même plutôt la marque d'une forme de faiblesse".

Le candidat affirme qu'il montre "sa méthode" sur son affiche de campagne - Affiche Guillaume Gardillou