Législatives en Dordogne : "il va falloir remettre les choses à plat" dit le secrétaire des Républicains

Le secrétaire départemental des Républicains en Dordogne est venu faire le point à l'issue du premier tour des élections législatives pendant la matinale spéciale sur France Bleu Périgord. Fabien Marty se dit déçu des résultats des candidats. Aucun n'est présent au second tour, ni Elisabeth Marty qui arrive 4e sur la première circonscription de Périgueux (avec environ 12% des suffrages), ni Basile Fanier qui termine 5e sur la quatrième circonscription de Sarlat (avec près de 12,5% des voix). Fabien Marty évoque deux raisons, "une vague Mélenchon / Macron" au niveau national, il dénonce aussi l'attitude du président des LR en Dordogne.

Un manque d'esprit d'équipe reproché au président du parti

Fabien Marty reproche à Basile Fanier d'avoir mené une campagne de manière trop individuelle alors qu'il est le président des Républicains en Dordogne. "Il faudra tirer des conséquences de ces résultats [...] Je pense qu'il faut un esprit d'équipe et qu'il faut essayer de mutualiser les moyens". Fabien Marty fait notamment référence aux soutiens apportés par des cadres du parti, François Barouin ou Laurent Wauquiez à la candidature de Basile Fanier pendant la campagne "j'estime que lorsque l'on a ces soutiens, on en fait profiter les autres candidats de Dordogne, surtout quand on est président des Républicains, on essaye de faire monter les scores des autres".

Le secrétaire départemental du parti affirme qu'un comité départemental devrait être organiser la semaine prochaine "pour remettre les choses à plat" car "il est clair que les LR ne sont pas en bonne santé [...] il y a encore des histoires dans les municipales qu'il faut que l'on purge".

Pour Fabien Marty, les candidats sur la 2e et la 3e circonscription, Aurélien Delfour et Myriam Thomasson n'ont pas démérité. Aurélien Delfour qui a remplacé Christophe Rousseau obtient 6,81% des voix dans le Bergeracois, c'était sa première candidature en politique. Myriam Thomasson dans la troisième circonscription récolte 5,72% des voix.