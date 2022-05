Législatives en Dordogne : "j'ai pris la mesure du volume des réactions" estime Jérôme Peyrat, ex-candidat

Jérôme Peyrat n'est plus candidat aux législatives en Dordogne. Le maire de la Roque-Gageac, candidat pour devenir député sous les couleurs d'Ensemble ne se présente plus à la suite de la polémique sur sa condamnation pour violence sur son ex-compagne.

Au lendemain de l'annonce du retrait de sa candidature, Jérôme Peyrat était l'invité ce jeudi 19 mai sur France Bleu Périgord. Le maire de la Roque-Gageac s'est expliqué sur son choix de retirer sa candidature : "J'ai pris la mesure dans l'après-midi du volume de réactions qu'il y avait notamment sur les réseaux sociaux par rapport à cette candidature, ce que je voudrais dire, avant toute chose, que le combat contre les violences faites aux femmes et de manière générale, les violences intrafamiliales, la libération de parole des femmes par rapport à tout cela, c'est évidemment un combat auquel je souscris et c'est celui de ma famille politique".

C'était une erreur de vous présenter après cette condamnation ?

J'ai pris la mesure qu'il y avait beaucoup plus gravement que je pouvais le penser un malentendu, manifestement, et que ma candidature, pour un certain nombre de choses pour lesquelles éventuellement je peux revenir, était assimilée à celle de quelqu'un qui ne pouvait pas incarner ces valeurs-là.

Donc c'était une erreur de vous présenter ?

Je pense, avec le recul de ma part, certainement un manque d'appréciation. Après, l'idée de me faire confiance dans cette circonscription où je suis implanté depuis longtemps. Contrairement à ce que j'ai lu. Twitter c'est quand même l'oreille, au-delà de l'à peu près et surtout n'importe quoi. J'ai appris que j'étais parachuté dans mon village natal où je suis maire depuis 26 ans et un certain nombre d'approximations journalistiques.

Les réactions n'étaient pas uniquement sur Twitter. Jérôme Peyrat, il y en a eu aussi dans les médias. L'opposition s'est exprimée.

Il y a eu de la part de l'opposition, une utilisation de tout cela. J'en ai parfaitement conscience. Tant que c'était une utilisation politicienne. Même si elle était, à mon avis malveillante et intéressée, je peux dire que finalement, c'est des choses auxquelles on peut avoir faire face et de changer à partir du moment où il pourrait y avoir, par rapport à cette cause-là qui est grande cause, un malentendu, je pense que le meilleur service que je pouvais rendre à ma famille politique dans laquelle je suis aujourd'hui engagé et dans laquelle je me sens le meilleur service que je pouvais rendre, c'est effectivement de retirer cette candidature parce que je ne voulais en aucun cas affaiblir ce combat là et cette cause-là.

Jacqueline Dubois a annoncé qu'elle maintenait sa candidature. Députée sortante, elle n'avait pas été réinvestie par la République en marche. Elle se présentait donc face à vous dans la quatrième circonscription. Elle est désormais seule de ce côté-là, on va dire. Est ce que c'est aujourd'hui la bonne candidate pour la majorité présidentielle ?

C'est vraiment une appréciation qui ne m'appartient pas et sur laquelle je me garderai d'émettre un avis. Contrairement à ce qui a été dit par elle et d'autres commentateurs de mon avis pas assez avertis de la manière dont ça se passe, je ne suis pas membre de la commission d'investiture, je ne l'ai pas influencée pour qu'elle n'ait pas l'investiture et que je l'aie à sa place. Tout ça relève de l'ordre du fantasme par rapport à la réalité de la vie d'un groupement politique. Donc, je ne sais pas aujourd'hui répondre à votre question.

Ça fait plusieurs jours que vous êtes la cible de critiques. Alors, vous l'avez dit, au départ, c'était sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ensuite, ça a pris un peu plus d'importance. Qu'est ce que ça fait d'entendre son nom, de voir sa photo affichée partout ? Est-ce qu'il y a eu des répercussions sur votre vie ?

Moi, personnellement, en tant qu'engagé dans la vie politique depuis un nombre d'années, ça ne me fait rien. Là où évidemment c'est inacceptable, c'est la manière dont effectivement, les proches peuvent être touchés par ça : les parents, les enfants, la famille... celles et ceux avec qui je travaille tous les jours qui naturellement, sont touchés et meurtris. Je passe beaucoup de temps ces dernières heures avec eux, à m'occuper d'eux, à le dire qu'ils ne se sont pas trompés sur mon compte. Les valeurs que je porte, je les porte toujours et je continuerai naturellement à les défendre.

Est ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez d'avoir fait dans cette affaire ?

Bien sûr, on regrette toujours de ne pas avoir eu, à un moment ou à un autre, une capacité d'appréciation forte, être plus en mesure d'expliquer les nuances. Je rappelle quand même, si vous me permettez que c'est une décision de justice qui me concerne, qui date de décembre 2020. Dans le cadre d'une dispute qui a été qualifiée de conjugale. J'ai été condamné à 3000 euros d'amende avec sursis dans une affaire où mon accusatrice a par ailleurs elle aussi été condamnée à une peine d'amende ferme et toujours devant les tribunaux. Elle a été mise en examen en novembre dernier, parce qu'elle cherche à me nuire sur les réseaux sociaux en exploitant tout cela. Et les gens qui veulent bien se donner la peine de regarder précisément le contexte dont il s'agit savent quand même que c'est loin d'être assimilable au drame absolu auquel on a régulièrement à faire face dans cette matière-là.

Vous abandonnez la politique, vous continuez ?

Je n'abandonne certainement pas mon territoire, ma commune natale, mes mandats locaux. Je suis investi dans le tourisme, la collecte des déchets et le traitement des ordures ménagères qui sont des combats du quotidien dans lesquels je suis investi.