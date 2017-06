Législatives en Dordogne : Jean-Marie Cavada vient soutenir la candidate En Marche dans le sarladais

Jean-Marie Cavada, ancien journaliste et aujourd'hui député européen vient soutenir Jacqueline Dubois, candidate de la République en marche dans la quatrième circonscription de la Dordogne. Il participera à une réunion publique vendredi 16 juin à Sarlat.

On se souvient de lui quand il présentait la célèbre émission d'Antenne 2, "la Marche du Siècle". Jean-Marie Cavada, homme de radio et de télé vient apporter son soutien à la candidate de la République en Marche dans la quatrième circonscription de la Dordogne, Sarlat-Périgord Noir. Dimanche Jacqueline Dubois est arrivée en tête avec 30,92% des suffrages devant la candidate de la France Insoumise, Emilie Chalard qui elle a enregistré 13,21% des voix. Les deux femmes se retrouvent donc face-à-face dimanche prochain pour briguer le mandat du socialiste Germinal Peiro.

Jean-Marie Cavada a rejoint Emmanuel Macron depuis six mois

Jean-Marie Cavada qui fut journaliste à la radio et à la télévision et même PDG de Radio France, a entamé en 2004 une carrière de député européen, d'abord à l'UDF puis au Nouveau Centre et à l'UDI, avant de prendre la présidence du mouvement " Nous citoyens". Depuis janvier 2017, il s'est engagé aux côté d'Emmanuel Macron.

La réunion publique aura lieu vendredi 16 juin 2017 à 20h30 la salle Pierre Denoix à Sarlat.