Législatives en Dordogne : le candidat LREM Jérôme Peyrat s'explique sur sa condamnation pour violence

"Je savais que ça allait sortir" déclare Jérôme Peyrat en pleine campagne sur le marché de Sarlat ce samedi 14 mai. Le maire de la Roque-Gageac a enfilé la veste sombre malgré la chaleur "c'est un conseil de mon comité de campagne" pour distribuer les tracts et présenter sa candidature aux Sarladais. Depuis quelques jours, son nom ressort sur les réseaux sociaux et notamment sur twitter car l'élu a été condamné en 2020 pour violence avec incapacité supérieure à huit jours sur son ex-compagne. Jeudi 11 mai, la France Insoumise a demandé des comptes à LaRem sur cette investiture.

Jérôme Peyrat déclare sur France Bleu Périgord qu'il s'agit "d'abord de quelque chose qui touche car cela touche à l'intime, qui a des répercussions sur ma famille [...] c'est une affaire difficile sur laquelle je demande qu'on aille voir de très près les faits, ce qui s'est exactement passé et que l'on aille voir la décision de justice qui me concerne". Le candidat estime qu'il s'agit d'une attaque politicienne et que "la cause qu'ils veulent défendre en prenant un exemple comme le mien, ils la défendent mal [...] moi je prends ça comme un amalgame totalement partisan et si vous regardez bien, cela ne vient que d'un côté".

Le 4 septembre 2020, Jérôme Peyrat a été jugé à Angoulême pour violence sur son ex-compagne. Elle a reçu 14 jours d'ITT après une dispute dans une voiture. L'ex compagne a été giflée et l'élu a reconnu à l'époque un geste "accidentel" dit-il pour la plaquer sur le fauteuil et éviter l'accident.

"Ils sont en train de régler leurs comptes"

Sur le marché, Jérôme Peyrat n'est pas interpellé par les passants sur le sujet. On commente plus le retour des touristes et la chaleur que cette affaire mais quand on pose la question, tout le monde a un avis comme Francis et Corinne qui viennent se ravitailler en fromage : "ça ne nous regarde pas ça spécialement, ça c'est encore des histoires de couple. On allume la télé, ils sont tous en train de régler leurs comptes".

Jérôme Peyrat est un homme politique connu en Périgord Noir avec une carrière politique étoffée. Actuellement maire de la Roque-Gageac et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, l'élu périgourdin a démarré sa carrière politique à droite, en tant que conseiller de Jacques Chirac à la mairie de Paris avant de devenir président de l'UMP Dordogne et depuis passé à La République en Marche. En Périgord, c'est un enfant du pays presqu'aussi connu que le président socialiste du département, Germinal Peiro. "Il y a même un dicton dans le coin qui dit, je ne voterai ni pour l'un, ni pour l'autre car je ne sais pas qui me paiera (Peyrat) l'apéro (Peiro)" déclare Bruno en souriant.

"Ces gens-là ne méritent pas de gouverner les autres"

Pour certains, l'affaire fait mauvaise presse et une Périgourdine glisse hors micro qu'il n'est pas si merveilleux que ça pour que sa candidature soit indispensable. Pour Annie, c'est justement parce que Jérôme Peyrat est connu qu'il n'aurait pas dû être investi : "je trouve que toute condamnation, surtout pour des violences, ces gens-là ne méritent pas de gouverner les autres. On en a assez de voir des gens sans arrêt condamnés, mis en examen, c'est insupportable".

Alain, militant NUPES tracte pour son candidat, Sébastien Peytavie. Il a croisé Jérôme Peyrat et lui a souhaité bon courage car le militant France Insoumise ne cautionne pas l'attaque de son parti : "ce n'est pas fair-play. On peut se battre sur les idées après bon les histoires personnelles, sincèrement il a été jugé, il a payé sa peine, ce n'est pas la peine d'en rajouter, arrêtons avec ça".

Ce dimanche 15 mai, des militants de la République en Marche ont envoyé un communiqué pour dénoncer la candidature de Jérôme Peyrat. Ils se disent surpris du choix du parti car ils comptaient sur une ré-investiture de Jacqueline Dubois, la député sortante. La République en Marche en Dordogne affirme de son côté qu'elle soutient Jérôme Peyrat.