Législatives en Dordogne : "Jean-Pierre Cubertafon est le seul candidat de la majorité dans le Nontronnais"

Dans un communiqué ce mardi après-midi, la majorité présidentielle réitère son soutien au député sortant Jean-Pierre Cubertafon et rappelle qu'elle n'a investi qu'un seul candidat dans la 3ème circonscription de la Dordogne.

Le communiqué est signé de l'ensemble de la direction d'Ensemble (majorité présidentielle) : de son président, Richard Ferrand et de ses deux vice-présidents, François Bayrou et Edouard Philippe. Les trois dirigeants de la majorité réaffirment clairement que "Ensemble" a investi Jean-Pierre Cubertafon dans la 3ème circonscription de la Dordogne.

Guillaume Gardillou dans le collimateur de la majorité présidentielle

Un rappel à l'ordre qui fait référence à un autre candidat qui fait campagne sur la 3ème circonscription, Guillaume Gardillou, qui se présente comme un candidat "pour la majorité présidentielle". Dans le communiqué les trois chefs de partis expriment clairement leur soutien au député Modem sortant " alors que _certains cherchent à semer le doute_, la majorité présidentielle est très claire : Jean-Pierre Cubertafon est le seul candidat dans la circonscription".

"Semer le doute chez les électeurs"

Et l'avertissement est précis " si d'autres candidats se revendiquent comme appartenant à la majorité présidentielle, il s'agit d'une usurpation". La majorité présidentielle lance un avertissement " des procédures seront engagées en leur encontre car cette confusion ne peut persister et il est plus que regrettable que certains cherchent à semer le doute chez les électeurs". En ce qui concerneGuillaume Gardillou, le 16 mai dernier, le bureau exécutif de LaREM a saisi la commission des conflits du parti. Elle pourrait décider de l'exclure du parti présidentiel.