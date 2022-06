Législatives : en Dordogne, l'affiche "canard" du parti animaliste fait réagir au pays du foie gras

C'est une affiche qui risque de faire... cancaner, surtout en Dordogne. Un peu partout dans le Périgord noir, depuis le lancement officiel lundi de la campagne électorale pour les élections législatives, le parti animaliste a commencé à poser ses affiches sur les panneaux électoraux des villages. Au lieu de montrer la tête de la candidate, elle montre un petit canard jaune qui vous regarde bien en face.

Un petit canard jaune, pour dénoncer l'élevage et le foie gras

"Ce petit canard, c'est vrai qu'il est symbolique, en Dordogne ça nous concerne particulièrement", sourit Laurence Trapy-Joinel, la candidate du parti animaliste dans le Sarladais. "Un foie gras, c'est quoi, c'est un foie qui est malade et cirrhosé", ajoute-t-elle. La parti milite contre le gavage, l'élevage intensif et prône l'interdiction de la chasse : "Mais contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas que des personnes qui veulent faire du mal ou manger ce petit canard, on est très bien reçus ici, ce n'est pas plus difficile qu'ailleurs", assure cette retraitée du Bugue.

Il faudra qu'ils soient courageux pour venir tracter devant chez moi!

- Le boucher

A Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, la candidate est venue apposer son affiche ce mardi 31 mai sur les panneaux installés sous la halle du bourg. Elle ne laisse pas indifférent : "Ah! D'accord", s'exclame le maire Raymond Marty, le premier à la voir : "On est en crise de grippe aviaire, trop complexe... non. On ne parlera pas du foie gras, le sujet fâche trop", évacue l'édile de la commune, gêné par le côté provoc'.

En pleine crise de grippe aviaire, le sujet fâche

Alain passe devant le panneau, avec sa canne à la main. L'octogénaire relève son bérêt, s'étonne de voir un canard, rien qu'un canard, sans nom de candidat ni de visage sur l'affiche : "Je pensais que le candidat c'était le canard ! Et je dis bien canard, et pas cornard !", s'énerve le retraité. Réaction totalement différente pour Jessica, une commerçante du bourg qui veut rester discrète. Elle vote animaliste, mais dans la commune, elle ne le dit pas trop fort : "Bah c'est compliqué parce qu'on est entourés de chasseurs. Et les chasseurs, ils ne supportent pas les animaux... vivants", assure-t-elle. Et quand on lui demande pourquoi elle parle en chuchotant, elle répond : "Je suis pas tranquille".

En face des panneaux électoraux sur la place du bourg de Rouffignac, il y a la boucherie. L'affiche canard la regarde bien en face : "Il faudra qu'ils soient courageux pour venir tracter devant chez moi!", s'exclame, très remonté le boucher, qui assimile le parti animaliste aux Vegans qui s'attaquent à des boucheries. Les militants le reconnaissent, ils ne sont pas toujours bien reçus sur les marchés. Le jeune parti créé en 2016 n'a pas réussi à présenter une candidate à l'élection présidentielle, elle n'avait pas réuni les 500 signatures. Il vise les 3% aux législatives. Assez pour se faire connaître, et faire parler de la cause animale.