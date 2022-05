Législatives en Dordogne : la campagne est lancée sur le marché de Sarlat

A partir de ce lundi 16 mais, les candidatures aux législatives peuvent être déposées en préfecture mais la campagne des législatives a déjà été lancée en Périgord Noir. Pour preuve, sur le marché de Sarlat au moins trois candidats ont arpenté les ruelles ce samedi 14 mai pour aller au contact des Sarladais et des habitants de la circonscription avant le premier tour des législatives prévu le 12 juin prochain. Ce n'est pas toujours simple car le marché de Sarlat accueille avec les beaux jours de nombreux touristes "je me trompe une fois sur deux" sourit Alain, des tracts pour Sébastien Peytavie (le candidat NUPES) dans les mains "Il faut les accrocher du regard, tenter un sourire". Sébastien Peytavie se félicite d'avoir un groupe derrière lui et de représenter une "candidature unie".

"Beaucoup de gens ne savent pas que c'est dans un mois"

Bruno est venu faire son marché assez tôt, pour éviter justement les visiteurs. Le Sarladais sait pour qui il va voter mais il n'est pas convaincu par l'enjeu de l'élection : "ils ne pensent qu'à leur carrière et pas aux électeurs mais je dis ça parce que je suis vieux et donc je suis un vieux con" s'amuse-t-il. A côtés des militants NUPES, un autre candidat a distribué ses tracts, il s'agit de Basile Fanier. Le président LR de Dordogne se présente sur cette quatrième circonscription. Il affirme avoir débuté la campagne il y a déjà plusieurs semaines et déclare avoir son planning bouclé et chargé jusqu'au premier tour. Le président de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes, Laurent Wauquiez doit venir le soutenir lors d'un meeting le samedi 21 mai. Pour le moment, Basile Fanier est beaucoup dans la "pédagogie", "beaucoup de gens ne savent pas qu'on est à un mois du premier tour, et c'est tout le but de nos démarches. Expliquer ce qu'est un député, et un député qui travaille".

La député sortante pourrait se représenter sans investiture

On devine une petite pique lancée à la député sortante, Jacqueline Dubois qui n'a pas été réinvestie par Ensemble pour ces nouvelles élections. Elle a déclaré qu'elle pourrait se représenter sans étiquette et elle doit donner sa réponse dans les prochains jours. Jérôme Peyrat, le maire de la Roque-Gageac a été investi pour représenter la République en Marche. Il défend le bilan de Jacqueline Dubois "elle le revendique elle-même, elle a été un bon soldat de la Macronie [...], je serais ça mais je serais un peu plus que ça" assure le candidat LaREM.