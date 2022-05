Législatives : "la division à gauche nous donne une chance" réagit le secrétaire des Républicains en Dordogne

"Je pense que c'est la bonne année, on a un couloir", assure le secrétaire départemental des Républicains en Dordogne. A quatre semaines du premier tour des législatives, et alors que la droite n'a pas de député en Dordogne depuis dix ans, Fabien Marty se dit confiant. Les Républicains ont investi un candidat dans chaque circonscription. Ils travaillent depuis décembre d'après le secrétaire départemental : "on ne s'est pas lancé dans des négociations avec les autres partis comme à gauche, nous on travaille et on avance", tacle-t-il au micro de France Bleu Périgord. Il était l'invité du 6-9 ce lundi matin.

Pas de député de la droite en Dordogne depuis dix ans

"La division à gauche peut nous donner une chance", juge même le secrétaire départemental. Dans chaque circonscription un candidat de l'alliance Nupes et un candidat socialiste dissident partent en campagne. Et dans la quatrième circonscription, à Sarlat, " la peut-être division d'En Marche" peut aussi être un atout pour le candidat Les Républicains, Basile Fanier, selon Fabien Marty. Jérôme Peyrat y a été investi par la majorité présidentielle mais la députée sortante, Jacqueline Dubois, issue de la macronie, hésite à se représenter malgré tout.

Dans la première circonscription, à Périgueux, Les républicains ont investi une élue confirmée, Elisabeth Marty, maire de Saint Astier. "Elisabeth Marty a un mandat, un bilan, elle peut présenter aux électeurs ce qu'elle a fait à Saint Astier, assure Fabien Marty. Philippe Chassaing, le député sortant de la majorité, lui, a eu du mal à être investi." A Bergerac et dans le Nontronnais, en revanche, les deux candidats sont moins connus : "on mise sur la jeunesse", explique le secrétaire départemental Les Républicains.