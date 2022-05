Législatives en Dordogne : le candidat Renaissance Jérôme Peyrat retire sa candidature

Il n'aura pas tenu face à la pression. Le candidat Renaissance (ex-LREM) dans la troisième circonscription de la Dordogne, Jérôme Peyrat, annonce le retrait de sa candidature aux législatives dans un message envoyé à l'Agence France Presse ce mercredi après-midi.

"J'entend que ma candidature aux législatives pourrait porter atteinte à ma famille politique. Je la retire", assure Jérôme Peyrat dans un communiqué.

"Mauvaise foi", "raccourcis partisans" et "bonne conscience à peu de frais"

"L’alliance de la mauvaise foi, des raccourcis partisans et de la bonne conscience à peu de frais, amplifiée par des canaux digitaux où l’anonymat le dispute à l’ignorance des procureurs d’occasion, amalgame un épisode de ma vie sur lequel je me suis largement expliqué, avec une violence qui m’est totalement étrangère", poursuit-il.

"J’invite chacune et chacun à regarder précisément les faits qui me sont reprochés, la décision de justice et les autres décisions prises dans cette affaire", demande-t-il encore.

L'homme politique était au centre d'une polémique en raison de sa condamnation pour violence il y a deux ans, sur son ex-compagne. Lors d'une dispute en voiture, il avait l'avait repoussée violemment, occasionnant 14 jours d'ITT. Jérôme Peyrat avait été condamné à une amende avec sursis. Il n'avait pas fait appel.

Stanislas Guerini revient sur son soutien

Stanislas Guerini, délégué général de La République en marche, est, dans la foulée, revenu via un message sur Twitter sur ses propos tenus ce mercredi matin sur franceinfo, des propos qui "ont pu heurter et blesser". Au micro, il avait annoncé soutenir la candidature du candidat de Dordogne.