Législatives en Dordogne : le débat de la 1ère circonscription sur France Bleu Périgord

Cette semaine, pendant l'entre-deux tours des législatives, les candidats qualifiés pour le second tour vont débattre sur France Bleu Périgord. Deuxième débat ce mardi entre Hélène Reys (FI) et Philippe Chassaing (LREM) dans la première circonscription.

Philippe Chassaintg, candidat de La République en Marche est arrivé en tête du premier tour des législatives dans la première circonscription de Dordogne ce dimanche 11 juin. Il devra affronter Hélène Reys, la candidate France Insoumise, qualifiée au second tour (17,89% des voix contre 34,59% pour P. Chassaing). Qualifiés pour le second tour, les deux candidats vont débattre ce mardi 13 juin sur l'antenne de France Bleu Périgord entre 18h et 19h.

Emploi, transport et services publics

Interrogés par Marie-Sylvie Prudhomme et Antoine Balandra, les deux candidats pourront confronter leurs idées autour de différentes thématiques. Il sera notamment question de la désertification médicale et des services publics et des différents enjeux de la 1ère circonscription, celle de Périgueux-Vallée de l'Isle. Pendant une heure, ils pourront aussi décliner leur programme.

En direct sur Facebook

Les questions plus politiques seront aussi abordées. Avec quels reports de voix, les candidats comptent-t-ils remporter le second tour ? Comment envisagent-ils leur mandat de député pour les cinq prochaines années ? Les auditeurs et internautes pourront aussi poser leurs questions puisque ce débat sera retransmis en direct en Facebook live sur la page Facebook de France Bleu Périgord.

