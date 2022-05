Législatives en Dordogne : le débat de la 2e circonscription à Bergerac sur France Bleu Périgord

Ils sont dix candidats à s'affronter pour le siège de député du Bergeracois, la deuxième circonscription de la Dordogne aux élections législatives des 12 et 19 juin. Cinq d'entre eux vont débattre ce mercredi 25 mai dès 18h05 sur France Bleu Périgord, en direct et en public à l'Espace François Mitterrand de Bergerac. Il s'agit du député sortant Michel Delpon (Ensemble), de Michèle Roux (NUPES), d'Aurélien Delfour (Les Républicains), de Christophe Cathus, (Candidat dissident du PS) et de Serge Muller (Rassemblement national).

Ils confronteront leurs points de vue sur des sujets comme le pouvoir d'achat, la désertification médicale, l'emploi et la retraite. Les questions plus politiques seront aussi abordées. Quelles alliances envisagent-ils ? Comment imaginent-ils leur mandat de député pour les cinq prochaines années ?