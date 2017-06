Législatives en Dordogne : le débat de la 2e circonscription sur France Bleu Périgord

Jusqu'à vendredi, les candidats qualifiés pour le second tour des législatives vont débattre sur France Bleu Périgord. Ce mercredi, Michel Delpon (REM) et Robert Dubois (FN) seront dans les studios de France Bleu Périgord.

Dimanche, ils sont arrivés en tête du premier tour des législatives. Michel Delpon, candidat de la République en Marche et Robert Dubois, candidat du Front National se retrouvent pendant une heure ce soir dès 18h05 sur France Bleu Périgord pour débattre de leurs idées avant le second tour des élections législatives ce dimanche 18 juin. Interrogés par Antoine Balandra et Benjamin Fontaine ils confronteront leurs points de vue sur des sujets comme l'emploi, les transports, le pouvoir d'achat.

En direct sur francebleu.fr et Facebook

Les questions plus politiques seront aussi abordées. Avec quels reports de voix, les candidats comptent-t-ils remporter le second tour ? Comment envisagent-ils leur mandat de député pour les cinq prochaines années ? Les auditeurs et internautes pourront aussi poser leurs questions puisque ce débat sera retransmis en direct en Facebook live sur la page Facebook de France Bleu Périgord.