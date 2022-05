Législatives en Dordogne : le député Jean-Pierre Cubertafon réinvesti par la majorité présidentielle

Jean-Pierre Cubertafon brigue un second mandat sur la 3e circonscription.

Son nom figure sur cette première liste d'investiture qui en compte plus de 180, Jean-Pierre Cubertafon vient d'être investi ce jeudi 5 mai candidat de la majorité présidentielle sur la troisième circonscription de la Dordogne. Il s'agit du seul candidat investi pour le moment en Dordogne.

Une deuxième liste doit être publiée lors de la semaine du 9 mai prochain. En Périgord, les trois autres députés sortants LaREM (Philippe Chassaing, Michel Delpon et Jacqueline Dubois) sont candidats à l'investiture et souhaiteraient s'ils leur candidature est validée, se représenter pour un second mandat.

Jean-Pierre Cubertafon a été élu en 2017. L'élu Modem était auparavant maire de Lanouaille.