Législatives en Dordogne : le parti animaliste est candidat dans toutes les circonscriptions

Le parti animaliste propose une candidature dans chaque circonscription de Dordogne. La grande cause du parti est la défense des animaux et souhaite s'implanter sur le territoire périgourdin.

Le parti animaliste défend la cause des animaux domestiques et sauvages.

La course aux législatives continue en Dordogne. C'est au tour du parti animaliste d'être candidat dans les quatre circonscriptions. Le parti déposera les candidatures à la Préfecture de la Dordogne et propose de les rencontrer le mardi 17 mai à 14h à Périgueux. Parmi leurs propositions : fin de l'élevage intensif et industriel, créer un ministère de la condition animale, interdire la chasse et les corridas, ou encore obtenir la souveraineté alimentaire de la France

Qui sont ces nouveaux candidats ?

Emmanuelle Jean pour la 1ère circonscription de la Dordogne. Cette femme de 47 ans est une militante de la première heure. Elle est assistante maternelle mais également bénévole à la SPA.

Cédric Ulian pour la 2ème circonscription de la Dordogne. Il est également le correspondant du parti animaliste pour la Dordogne. Ce Bergeracois exerce comme conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

Céline Laval pour la 3ème circonscription de la Dordogne. La cinquantenaire travaille à la Mutualité Sociale Agricole. Cette habitante d'Atur est également bénévole dans plusieurs associations, dont la SPA et Félin pour l'autre.

Laurence Trapy-Joinel pour la 4ème circonscription de la Dordogne. Elle travaillait dans la fonction publique. A 61 ans, elle est aujourd'hui retraitée et habite à Saint-Cyrq. Sa fierté ? Ses trois enfants également sensibles à la cause animale et militants.