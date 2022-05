Législatives en Dordogne : le Rassemblement National en campagne pour le pouvoir d'achat

Sous le soleil, en plein week-end de l'Ascension, les candidats cherchent les électeurs parmi les touristes. Les mains pleines de tracts, ils déambulent, tournent autour de la halle de Vergt, entre les étals de fraises et les stands de bijoux artisanaux. Williams Ambroise (1ère circonscription), Serge Muller (2ème circonscription) et Florence Joubert (3ème circonscription) peuvent compter sur un soutien de taille pour les accompagner : l'eurodéputé Jean-Lin Lacapelle. La candidate de la 4ème circonscription (la circonscription de Vergt) Ludivine Le Berre n'a pas pu venir.

Pouvoir d'achat

A Vergt, Marine Le Pen a convaincu 52,7% des électeurs en avril dernier. Et les candidats espèrent bien poursuivre la tendance aux législatives. Certains acceptent les tracts avec plaisir, discutent quelques minutes avec les candidats, d'autres ne veulent pas en entendre parler. "C'est normal on ne peut pas tous avoir les mêmes opinions politiques", glisse Williams Ambroise en haussant les épaules. "L'idée c'est de discuter avec les gens. Certains ne prennent pas les tracts à cause du regard des autres mais on sait qu'ils vont voter pour nous", ajoute Serge Muller. "Le marché c'est le lieu où on discute de l'inflation. On souhaite bon marché aux gens et ils nous disent non, ce n'est pas un bon marché avec la hausse des prix", renchérit-il.

Florence Joubert s'est arrêtée devant le stand du poissonnier pour discuter avec une dame. Elle est retraitée, ancienne agricultrice. Elle a voté Marine Le Pen à la présidentielle, et fera sûrement pareil aux législatives. "On m'a retiré 21 euros, à cause de la CSG", dit-elle. Florence Joubert l'écoute en acquiesçant. "Il faut voter, c'est tout ce que nous avons pour faire bouger les choses", ajoute-t-elle.

"Il faut que les gens sachent que Marine Le Pen c'est la seule opposition crédible à Emmanuel Macron. Il faut qu'on se mobilise, que les gens nous fassent confiance. Les 12 et 19 juin prochains, ils vont créer une surprise en nous permettant d'avoir des dizaines de députés", conclut Jean-Lin Lacapelle.