Législatives en Dordogne : participation en baisse à midi au second tour par rapport à 2012

Le 2nd tour des élections législatives a lieu ce dimanche 18 juin. En Dordogne, comme le week-end dernier, 315.011 Périgourdins sont appelés aux urnes. A la mi-journée la participation est en baisse par rapport à 2012.

Comme la semaine dernière, 315.011 Périgourdins sont appelés aux urnes en ce dimanche 18 juin pour le second tour des élections législatives. A la mi-journée, d'après les chiffres communiqués par la préfecture, seulement 22,61 %d'entre eux avaient mis leur bulletin dans l'urne. Un chiffre en baisse de plus de six points par rapport au second tour des législatives en 2012. A l'époque, la participation atteignait 28,85%. La semaine dernière, à la même heure, 22,65% des Périgourdins s'étaient déplacés pour voter.

Fermeture des bureaux de vote à 18h

En Dordogne, il reste huit candidats sont en lice pour décrocher un siège à l'assemblée nationale. Deux dans chaque circonscription. Les 693 bureaux de vote du département ont ouvert à 8h et ils fermeront leurs portes à 18h ce soir. Les premiers résultats seront connus vers 20h.

Soirée spéciale sur France Bleu Périgord et francebleu.fr

France Bleu Périgord vous propose une soirée spéciale dès 19h30 pour découvrir ces résultats et les réactions des candidats. Une soirée à vivre aussi sur francebleu.fr.