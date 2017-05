Législatives en Dordogne : Philippe Chassaing (ReM) en quête de notoriété

Candidat dans la première circonscription de la Dordogne pour "La République en Marche", Philippe Chassaing arpente les allées des marchés pour convaincre les Périgourdins de voter pour lui. Avant d'entamer les discussions il doit souvent se présenter à ses interlocuteurs.

Pas de répit pour les candidats aux législatives. Durant ce grand week-end de l'Ascension ils font quand même campagne ! Serrage de mains dans les manifestations, tractage sur les marchés, tout est bon pour aller chercher des électeurs. Ce jeudi matin sur le marché de Saint-Astier Laurent Mossion (Les Républicains), Hélène Reys (France Insoumise) et Philippe Chassaing (La République en Marche) sont allés rencontrer les Périgourdins de la première circonscription.

"Alors c'est vous le future député ?" - une passante

Pour le candidat du mouvement d'Emmanuel Macron, faire campagne, c'est une première. Dans les allées du marché, entre les stands de chaussures et les vêtements fleuris pour dames, l'accueil est globalement bon. "C'est parfait ce que vous faites, il faut virer ces gens, on en veut plus!" lance un passant. Silhouette élancée, barbe grisonnante, petites lunettes noires et polo bleu foncé, Philippe Chassaing tend son tract aux badauds qui le regardent de haut en bas. A 45 ans, ce directeur de mutuelle, professeur de sciences économiques et sociales mène sa première campagne mais doit d'abord combler son déficit de notoriété. "Alors c'est vous le futur député mais c'est quoi votre nom?" questionne une dame âgée.

"Nous avons envie de faire de la politique différemment" - Philippe Chassaing

Inlassablement Philippe Chassaing insiste sur ce qui l'a poussé à s'engager pour Emmanuel Macron "pour lui donner une majorité présidentielle". Il met en avant son statut de non professionnel de la politique. "Avec Véronique Chabreyrou, ma suppléante, nous sommes issus de la société civile. Nous avons envie de faire de la politique différemment et nous avons des convictions très profondes que nous voulons défendre", explique Philippe Chassaing. L'enseignant le sait, il a une carte à jouer dans cette circonscription où Emmanuel Macron est arrivé deuxième au premier tour de la présidentielle. A lui de confirmer l'essai.

Reportage sur le marché de Saint-Astier. Copier

Les candidats dans la première circonscription :

Corinne Roethlisberger et Xavier Blanchard (Lutte ouvrière) Philippe Chassaing et Véronique Chabreyrou (La République en marche) Gallo Thiam et Émilie Constantin-Philbert (La France qui Ose) Marie-Catherine Halliday et Jean-Jacques Gratade (Front national) Daniel Santalo et Fabrice Culine (Union populaire républicaine) Michel Moyrand et Rozenn Rouiller (Parti socialiste) Vianney Le Vacon et Bernadette Garrigue (Parti communiste) Hélène Reys et Stéphane Renard (La France insoumise) Laurent Mossion et Brigitte Cabirol (Les Républicains) Yann Lavalou et Florence Valdés (Mouvement 100 %)

