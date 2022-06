Législatives en Dordogne : pour la première fois, un député RN est élu dans le département

Pour la première fois en Dordogne, un candidat du Rassemblement National est élu député. Serge Muller devient le député du Bergeracois, de la deuxième circonscription de la Dordogne. Il a été élu avec 50,44% des voix devant Michel Delpon, le député sortant Ensemble battu.

Serge Muller estime sur France Bleu Périgord que c'est "la consécration de longs mois de travail et du coup je suis très très content et je tiens tout simplement à remercier les électeurs qui ont mis mon bulletin dans l’urne". Il estime que les Bergeracois ont voté pour lui car ce "qui déplait aux gens, ce sont les tambouilles électorales, les associations de partis de gauche et de droite pour avoir des postes". Serge Muller dénonce "des promesses électorales qui ne sont pas tenues et les gens sont dégoûtés". Le nouveau député du Rassemblement National estime que sa priorité c'est "d'essayer de faire baisser la TVA sur le carburant et sur les produits de premières nécessité".

Michel Delpon, le député sortant battu "ne comprends pas très bien ce dérapage du pays de Montaigne qui vire à l'extrême droite". Sur France Bleu Périgord, le désormais ex-député annonce qu'il renonce à la politique suite à cette défaite et qu'il va désormais "former les jeunes pour les prochaines échéances".