Législatives en Dordogne : qui se présente pour devenir député sur la deuxième circonscription ?

Dix candidats se présentent aux élections législatives de juin prochain pour devenir député de la deuxième circonscription de la Dordogne, appelée circonscription du Bergeracois.

Voici la liste des candidats qui se présentent (par ordre alphabétique) :

Jonathan Almosnino, lutte Ouvrière

Jonathan Almosnino est un enseignant de 34 ans. Il se présente sous les couleurs de Lutte Ouvrière et demande notamment des investissements dans les services publics.

Nathalie Ballerand, Reconquête

Nathalie Ballerand, 59 ans, est la coordinatrice du parti d'Eric Zemmour en Dordogne. Elle a travaillé dans l'industrie pharmaceutique.

Christophe Cathus, dissident PS

Le maire de Calès et conseiller régional se présente en tant que candidat dissident PS. Agé de 50 ans, il a été investi candidat socialiste avant l'accord passé avec la France Insoumise, EELV, Génération.s et le PCF. Suite à l'accord, et à l'investiture d'une autre candidate, Christophe Cathus décidé d'entrer en dissidence et de maintenir sa candidature. Il est à ce jour en congé du parti. Christophe Cathus s'est déjà présenté aux élections législatives en 2012 et en 2017 en tant que suppléant. Il est soutenu par Daniel Garrigues, l'ancien maire de droite de Bergerac

Aurélien Delfour, Les Républicains

Aurélien Delfour est le candidat des Républicains dans ces législatives. Le Bergeracois de 27 ans travaille actuellement en tant que chargé de mission des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à la région Île-de-France. Aurélien Delfour a été directeur de campagne d'Adib Benfeddoul pour les élections municipales à Bergerac.

Michel Delpon, Ensemble

Le député sortant, marcheur de la première heure, se représente à 72 ans pour un second mandat. Michel Delpon est en négociant en vin à la retraite. Il a été président de l'interprofession des vins de Bergerac. Il s'est spécialisé sur l'hydrogène durant son mandat à l'Assemblée nationale.

Amandine Legros, mouvement de la Ruralité

Amandine Legros est chargée de communication à la Chambre d'Agriculture. Elle se présente sous les couleurs du parti renommé en 2019 qui s'appelait autrefois Chasse Pêche Nature et Traditions.

Serge Muller, Rassemblement National

Serge Muller se présente sous les couleurs du Rassemblement National. Il s'était déjà présenté aux élections départementales de 2021 sur le canton de Saint-Astier. Cet aide-soignant de 46 ans travaille dans la fonction publique hospitalière.

Hervé Prats, Patriotix

Garagiste et masseur, cet habitant de Neuvic se lance en politique à 58 ans. Hervé Prats se revendique volontiers anti-vaccin, complotiste, même s'il préfère le terme de "Pyhrronien", du nom d'un philosophe grec qui doutait de tout.

Michèle Roux, NUPES

Ancienne patronne de la confédération paysanne en Dordogne, la militante insoumise a été investie sur la deuxième circonscription suite à l'accord NUPES. Michèle Roux est éleveuse de boivins lait et viticultrice à la retraite en Bergeracois, elle a été professeur en lycée agricole, elle a aussi été la patronne du syndicat agricole Confédération Paysanne en Dordogne.

Cédric Ulian, parti Animaliste

Cédric Ulian est employé dans une structure d'insertion à Bergerac. Il se présente pour défendre les droits des animaux. Le parti animaliste, fondé en 2016, présente des candidats dans les quatre circonscriptions de Dordogne et dans plus de 400 circonscriptions partout en France pour ces législatives.

Sur ces 10 candidats, cinq participent au débat organisé par France Bleu Périgord ce mercredi 25 mai à l'Espace François Mitterrand à Bergerac. Ce débat est en direct et en public entre 18h et 19h. Ouverture des portes à 17h30.