Législatives en Dordogne : qui se qualifie pour le second tour dans les quatre circonscriptions ?

Il y a trois duels et une triangulaire pour le second tour

A l'issue de ce premier tour, il y a aura trois duels et une triangulaire en Dordogne :

Première circonscription : Pascale Martin de la Nupes arrive en tête, elle est qualifiée pour le second tour avec le député sortant, candidat d'Ensemble Philippe Chassaing

Deuxième circonscription : Serge Muller du RN arrive premier, il affrontera le député sortant candidat d'Ensemble, Michel Delpon au second tour

Troisième circonscription : trois candidats s'affronteront au second tour. C'est la seule triangulaire du département. Cyril Girardeau de la Nupes, Jean-Pierre Cubertafon le député sortant candidat d'Ensemble et Florence Joubert la candidate du Rassemblement Nationa sont qualifiés pour le second tour.

Quatrième circonscription : Sébastien Peytavie candidat NUPES et Jacqueline Dubois la député sortante sont qualifiés pour le second tour.

Le RN au second tour dans deux circonscriptions

Pour la première fois en Dordogne, deux candidats du Rassemblement National sont qualifiés pour le second tour des élections législatives. Dans le Bergeracois, Serge Muller arrive en tête avec 23,77% des voix, devant le député sortant Michel Delpon. Dans la troisième circonscription, celle de Nontron, Florence Joubert la candidate du RN est qualifiée. Florence Joubert qui est aussi responsable du parti d'extrême droite dans le département se félicite de ces résultats : "ce n'est pas un hasard, cela veut dire que nos propositions répondent aux besoins et aux attentes de nos concitoyens".

Sur la première circonscription, le candidat RN, Williams Ambroise arrive troisième avec 20,29% des voix mais ce n'est pas suffisant pour accéder au second tour. Sur la quatrième circonscription, celle de Sarlat, malgré une absence remarquée lors de la campagne, Ludivine Le Berre, obtient plus de 18% des voix.

Trois candidats NUPES qualifiés pour le second tour

La NUPES peut fêter ses résultats en Dordogne. La nouvelle union populaire écologique et sociale née en 2022 suite à un accord à gauche entre France Insoumise, PS, PCF et les Verts, a trois candidats sur quatre qualifiés pour le second tour : Sébastien Peytavie dans la 4e, Cyril Girardeau dans la 3e et Pascale Martin dans la 1ere. Tous les trois sont arrivés en tête dans leur circonscription. Dans la deuxième circonscription, celle du Bergeracois, Michèle Roux n'est pas qualifiée. Il lui manque "400 voix" pour accéder au second tour. La candidate NUPES termine troisième derrière le député sortant et le candidat RN.

Les quatre députés sortants accèdent au deuxième tour

Les quatre députés sortants de la majorité présidentielle sont tous qualifiés pour le second tour mais ils ne sont jamais en tête dans leur circonscription au premier tour. Philippe Chassaing s'est fait peur sur sa circonscription. Il arrive avec un peu moins de 500 voix d'avance sur le candidat du RN, Williams Ambroise. Le député sortant se qualifie grâce aux votes de la ville de Périgueux.