Législatives en Dordogne : réécoutez le débat avant le second tour sur la 3e circonscription

A quatre jours du second tour des élections législatives, France Bleu Périgord a organisé un débat entre les trois candidats du Périgord Vert. Cyril Girardeau de la NUPES, Jean-Pierre Cubertafon député sortant candidat d'Ensemble et Florence Joubert du RN ont débattu pendant près d'une heure.

Cyril Girardeau candidat NUPES, Jean-Pierre Cubertafon député sortant Ensemble et Florence Joubert candidate RN sont qualifiés pour le second tour.

Ils sont trois à se retrouver au second tour des élections législatives sur la troisième circonscription de la Dordogne. Il s'agit de l'une des sept triangulaires en France. En Périgord Vert, Cyril Girardeau de la Nupes, Jean-Pierre Cubertafon député sortant candidat d'Ensemble et Florence Joubert candidate du Rassemblement National s'affrontent pour le poste de député pour les cinq prochaines années.

A l'issue du premier tour, Cyril Girardeau est arrivé en tête avec 23,68% des voix, soit 140 bulletins de plus que Jean-Pierre Cubertafon le député sortant (23,37%). Florence Joubert, la candidate du RN est arrivée troisième avec 22,36% des suffrages. La conseillère régionale a réussi à se maintenir grâce à la forte participation dans cette circonscription.

Le bilan d'Emmanuel Macron dénoncé

Ce mercredi 15 juin, ces trois candidats se sont retrouvés dans les studios de France Bleu Périgord pour débattre pendant près d'une heure. Au cours du débat, le député sortant a été attaqué par ses opposants sur les décisions du gouvernement. Cyril Girardeau reproche notamment la baisse des APL de 5 euros dès le début du quinquennat. Florence Joubert, la candidate RN dénonce elle le vote du pass sanitaire. Jean-Pierre Cubertafon a souhaité lui marqué les différences pour lui "il y a trois blocs, un bloc d'extrême droite, un bloc d'extrême gauche et puis je crois que bloc des démocrates et des républicains". Cyril Girardeau n'est pas d'accord "et vous vous êtes le bloc des extrêmes centristes ? interpelle le candidat NUPES "mettre le PS et les écologistes dans l'extrême gauche ? dans cinq ans, si on continue l'UDI sera comptabilisé avec les black blocks". Florence Joubert dénonce aussi cette étiquette d'extrême droite qui colle au Rassemblement National de Marine Le Pen.

La phrase polémique sur la police

La candidate du RN et le candidat de la NUPES attaquent le bilan d'Emmanuel Macron et font parfois des propositions qui se ressemblent comme sur le pouvoir d'achat. Ils proposent tous les deux de baisser la TVA sur les produits essentiels "ça permet de garantir à tous l'accès aux produits de premières nécessités". Pour Florence Joubert, c'est la NUPES qui a copié une proposition ancienne de Marine Le Pen. Mais quand on leur fait remarquer qu'ils se rejoignent sur certaines propositions économiques, les candidats se distinguent sur les valeurs défendues. Florence Joubert dénonce certains propos de Jean-Luc Mélechon sur la police "quand on dit que la police tue, on trouve ça choquant et on ne peut pas être d'accord". Jean-Pierre Cubertafon interpelle aussi Cyril Girardeau sur cette phrase polémique "est ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce mot ?". Florence Joubert, demande plus de moyens pour les policiers, Jean-Pierre Cubertafon répond qu'on a jamais mis autant d'argent pour la police que sur ce quinquennat.