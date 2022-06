Législatives en Dordogne : réécoutez le débat entre les deux candidats de la 1ere circonscription

Deux candidats sont qualifiés pour le second tour des législatives sur la première circonscription de Périgueux : Pascale Martin, la candidate NUPES et Philippe Chassaing, le député sortant candidat d'Ensemble. Ils ont débattu ce mardi 14 juin pendant près d'une heure.

Pascale Martin, la candidate NUPES est arrivée en tête du premier tour ce dimanche 12 juin avec 24,33% des voix sur la première circonscription, Philippe Chassaing le député sortant candidat d'Ensemble a récolté 21,48%. Les deux candidats ont débattu ce mardi 14 juin dans les studios de France Bleu Périgord pour convaincre les électeurs encore indécis avant le second tour ce dimanche 19 juin.

Pendant ce débat, les candidats ont opposé leur vision de la société. Chaque candidat a aussi son propre style entre l'ancien professeur d'économie et la militante. Pascale Martin estime que la NUPES a donné un espoir face à "une perte de confiance". Philippe Chassaing rappelle que les cinq années ont été marquées par la crise covid, par la guerre en Ukraine et qu'il y a une certaine lassitude des Français. Il regrette la forte abstention : "il serait dommage que seul un électeur sur deux viennent décider alors deux projets opposés sont présentés".

Deux visions de la société

Philippe Chassaing est arrivé en studio avec une idée fixe, montrer que les propositions de la NUPES sont "irréalistes". Par exemple sur le blocage des prix des produits essentiels, le député sortant, ancien professeur d'économie au lycée fait la leçon "si on bloque le tarif, et que le prix du producteur est supérieur au produit acheté [...], il y aura pénurie et on revient d'une certaine manière au ticket de rationnement". Les deux candidats sont en désaccord sur le pouvoir d'achat, sur l'ISF, sur les primes et sur les retraites.

Pascale Martin candidate de la NUPES, annonce une retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités notamment pour les gens qui n'ont pas fait de longues études. La militante associative rappelle que le programme économique de la NUPES est solide, validé par plus d'une centaines d'économistes de renom et elle attaque le député sortant sur ses valeurs "je sais que vous défendez les plus riches monsieur Chassaing, moi je défend les plus pauvres ce que l'on nous brandit en terme de "ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux" c'et un mensonge pour décrédibiliser notre programme. Monsieur Chassaing l'a dit il vient de gauche aujourd'hui il n'est plus à gauche et il n'est plus pour le partage des richesses.

Philippe Chassaing se défend, il est toujours de gauche, même dans la majorité. Le candidat d'Ensemble affirme "ici il y a dans ce pays des gens qui sont pauvres et vous n'avez pas le monopole de combattre de cette pauvreté, tout mon mandat je l'ai consacré à défendre ces populations". Une référence à la formule de Valérie Giscard-d'Estaing à François Mitterrand en 1974, "vous n'avez pas le monopole du cœur". Pascale Martin aurait pu lui répondre "je ne suis pas votre élève" comme l'avait fait Mitterrand à Giscard en 1981.