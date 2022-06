Législatives en Dordogne : réécoutez le débat entre les deux candidats de la 4e circonscription

A trois jours du second tour des élections législatives, France Bleu Périgord a organisé un débat entre les deux candidats du Périgord Noir. Sébastien Peytavie de la NUPES et Jacqueline Dubois, député sortante soutenue par Ensemble! ont débattu pendant près d'une heure.

C'est un duel qui se présente dimanche au second tour des élections législatives sur la quatrième circonscription de la Dordogne. Sébastien Peytavie de la NUPES et Jacqueline Dubois, député sortante divers centre soutenue par Ensemble!, s'affrontent pour le poste de député pour les cinq prochaines années. A l'issue du premier tour, Sébastien Peytavie est arrivé en tête avec 26,09% des voix, un peu moins de 3.000 voix devant Jacqueline Dubois (20,31%).

La déviation de Beynac

Interrogés sur le sujet de la déviation de Beynac, dont le département souhaite toujours terminer le chantier en déposant un nouveau dossier malgré l'injonction de la justice à détruire les piles de pont sur la Dordogne, Jacqueline Dubois se montre extrêmement prudente : "Moi je sais que je ne peux pas agir sur ce sujet, il concerne la justice et le Conseil départemental. Moi je reste neutre là-dessus. Au point où on en est, ça ne sert à rien de dire si on est pour ou on est contre". Elle qui a longtemps été opposée ouvertement à la déviation, elle affirme : "Sur le plan personnel, moi je n'ai pas changé d'avis profondément, mais je comprends que la situation est complexe. Il me semble que la voie d'apaisement c'est de ne pas s'opposer à l'envie du Conseil départemental de tenter de déposer un nouveau dossier".

Sébastien Peytavie, qui appartient au pole écologiste de la NUPES en tant que militant de Génération.s, le parti de Benoît Hamon, affirme : "Il y a une décision de justice, on s'en tient à la décision de justice, point. Si le Département veut déposer un autre projet, qu'il le propose, si ça rentre dans les clous, ça se fera. Pour avoir parcouru pendant un mois les marchés de la circonscription, on ne nous parle pas de la question de Beynac". Une position très nuancée, à laquelle il ajoute tout de même : "Ce qui pouvait se faire il y a de nombreuses années sans prendre en compte la dimension écologique ou l'adhésion des citoyens, aujourd'hui ça ne pourrait plus se faire".

Interdire la chasse le weekend et les vacances scolaires

"Moi je m'oppose à toute action législatives sur ce point-là" assure Jacqueline Dubois. "La chasse c'est un élément important du patrimoine culturel, et c'est un élément important important de régulation des populations [d'animaux sauvages] pour l'agriculture". Elle assure même : "Il y a peut-être des jours où il ne faut pas aller en forêt, la chasse on ne peut pas s'en passer aujourd'hui".

Le programme de la NUPES, à laquelle Sébastien Peytavie appartient, indique clairement la volonté de l'alliance d'interdire la chasse le weekend, les jours fériés et les vacances scolaires. Le candidat est pourtant beaucoup moins clair sur la question : "C'est le programme, ce sont des discussions qui ne sont pas accueillies pareil en milieu rural. Il y a peut-être à réfléchir, le matin les chasseurs, l'après-midi les familles qui souhaitent se promener", dit-il, ajoutant : "Il y a plusieurs soucis avec la chasse, on a pu voir le nombre de décès durant l'hiver et on ne peut pas ne pas prendre ça en compte. Il y a des armes qui tirent à 3 km, il faut réguler de ce côté là".

député godillot contre député libre

Sur la question de la chasse comme sur d'autres, Sébastien Peytavie assume de ne pas être aligné sur le programme de la NUPES sur toutes les propositions du programme de l'alliance à gauche. Il ne votera pas toutes les lois : "On découvre le parlement et les discussions au Parlement, c'est extraordinaire ! Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu ça pendant cinq ans", assure-t-il, reprochant à Jacqueline Dubois "une charte qui indique que les propositions du gouvernement" doivent être validées par les parlementaires Ensemble!

"Je n'ai signé aucune charte, on ne m'a rien demandé, je suis totalement indépendante pour l'instant" répond Jacqueline Dubois, mais "la petite aventure [avec Jérôme Peyrat] qui m'est arrivée me donne une certaine marge de liberté que j'avais déjà commencé à prendre à la fin de mon mandat", citant en exemple le dossier de la retraite des agricultrices ou de la titularisation en CDI au bout de 6 ans des assistants d'éducation qui doit être décidée par décret. A-t-elle déjà voté contre un texte de la majorité pendant cinq ans ? "Je me suis abstenu sur le texte du pass sanitaire en première lecture car il y avait des points dedans qui ne me satisfaisaient pas".