Législatives en Dordogne : revivez le débat de la 2ème circonscription à Bergerac

Michel Delpon (Ensemble), Michèle Roux (NUPES), Aurélien Delfour (Les Républicains), Christophe Cathus (Dissident du PS, il se présente comme divers gauche) et Serge Muller (Rassemblement National), cinq des dix candidats aux élections législatives sur la 2e circonscription de la Dordogne ont participé à un débat, en direct et en public organisé par France Bleu Périgord à l'espace François Mitterrand à Bergerac ce mercredi 25 mai. Ils ont répondu pendant une heure, à des questions autour de trois thèmes : le pouvoir d'achat, la désertification médicale, et l'emploi.

La deuxième circonscription de la Dordogne compte 84.000 électeurs et couvre les cantons de Beaumont, Bergerac I, Bergerac II, Le Buisson-de-Cadouin, Eymet, La Force, Issigeac, Lalinde, Monpazier, Sigoulès, Vélines, Villambard et Villefranche-de-Lonchat.

Le pouvoir d'achat

Chaque candidat disposait de deux minutes par thème pour avancer ses propositions. Le député sortant Michel Delpon a défendu le quinquennat d'Emmanuel Macron et notamment le "quoi qu'il en coûte" et le bouclier tarifaire. Il a également rappelé que la "prime Macron" serait multipliée par trois. Face à lui, plusieurs candidats ont dit vouloir bloquer les prix des produits de première nécessité. C'est le cas de Michèle Roux (NUPES), "sur les fruits et les légumes, l'énergie, les pâtes", et Serge Muller (RN). Ce dernier propose, comme Christophe Cathus (divers gauche), d'abaisser la TVA à 5,5% sur les produits énergétiques et de première nécessité.

Le candidat Les Républicains Aurélien Delfour propose pour l'énergie, de "supprimer la part de TVA sur les taxes, au moins pour les quatre prochaines années". Interrogé sur le financement de cette mesure, il propose de supprimer 200.000 postes de fonctionnaires. Christophe Cathus veut lui augmenter le nombre de fonctionnaires, "dans l'éducation, ou la santé". Michèle Roux propose d'augmenter le Smic à 1.500 euros.

La désertification médicale

Les candidats ont ensuite avancé des propositions sur la désertification médicale, sujet brûlant en Périgord (en 2021, on ne comptait que 137 généralistes pour 100.000 habitants). Pour Serge Muller (RN) et lui-même aide-soignant à Saint-Astier, il faut augmenter les salaires des soignants. Pour d'autres candidats, il faut mettre en place des mesures incitatives pour attirer les jeunes médecins. Aurélien Delfour (LR) propose d'ajouter une année d'internat, qui serait effectuée en zone rurale. Michel Delpon (Ensemble) propose lui aussi que les étudiants en médecine de 4ème année effectuent un stage en zone rurale. Pour Christophe Cathus (divers gauche), "le Ségur n'est pas à la hauteur des besoins". Il veut également davantage de moyens pour les universités. Pour Michèle Roux (NUPES), il faut donner plus de compétences aux infirmiers et aides-soignants.

Serge Muller (RN) veut créer "un service d'urgence gériatrique" qui prendrait les personnes âgées à leur arrivée aux urgences. Michel Delpon (Ensemble) veut créer une maison médicale à côté de l'hôpital, qui prendrait en charge la "bobologie" et permettrait de désengorger les urgences.

L'emploi, les retraites

Les cinq candidats ont ensuite du répondre à la question suivante : à quel âge doit-on partir à la retraite ? Aujourd'hui fixée à 62 ans, Michel Delpon (Ensemble) s'est dit "favorable à une négociation par tranches". Christophe Cathus (divers gauche) veut un départ à la retraite à 62 ans. Il demande également un rétablissement des quatre critères de pénibilités supprimés par Emmanuel Macron. Il veut également mettre en place la semaine de quatre jours.

Michèle Roux (NUPES) défend un départ à la retraite à 60 ans, après 40 annuités. Serge Muller (RN) veut lui aussi un départ à la retraite après 40 annuités de cotisation. Interrogés sur le fait que cela n'encourage pas les jeunes à faire des études, ils ont tous deux répondu que c'était un choix à faire, et que les professions qui demandent de faire de longues études sont moins pénibles. Aurélien Delfour (LR) propose de jouer sur les cotisations plutôt que sur l'âge légal de départ à la retraite. "On commence à travailler à 20 ans, on cotise 42 ans, et ainsi on part 62 ans", a-t-il expliqué. Et quoi qu'il arrive, on peut partir à 67 ans.

Les autres candidats sur la 2ème circonscription de la Dordogne sont :

Jonathan Almosnino (Lutte Ouvrière)

(Lutte Ouvrière) Nathalie Ballerand (Reconquête)

(Reconquête) Amandine Legros (mouvement de la ruralité)

(mouvement de la ruralité) Hervé Prats (Patriotix)

(Patriotix) Cédric Ulian (parti animaliste)

France Bleu Périgord organise trois autres débats dans la 1ère, la 3ème et la 4ème circonscription de la Dordogne. Le prochain aura lieu le 1er juin au centre de la communication Joséphine Baker à Périgueux.