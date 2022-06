Législatives en Dordogne : revivez le débat de la troisième circonscription à Nontron

Les Périgourdins sont appelés à élire leurs députés les 12 et 19 juin prochain. Ce sont les élections législatives. La Dordogne compte quatre députés, un par circonscription. Avant le premier tour, France Bleu Périgord organise des débats dans chaque circonscription. Ce mardi 7 juin, cinq des 12 candidats de la troisième circonscription, celle de Nontron participaient à ce débat, en direct et en public depuis la salle des fêtes de Nontron.

Les candidats qui ont participé au débat sont Martial Peyrouny (divers gauche), Florence Joubert (Rassemblement national), Cyril Girardeau (NUPES), Jean-Pierre Cubertafon (Ensemble!, député sortant) et Myriam Thomasson (Les Républicains). Se présentent également dans la troisième circonscription, Adélaïde Jorand (sans étiquette), Jacques Decoupy (Lutte ouvrière), Antoine Coutou (Reconquête), Guillaume Gardillou (sans étiquette), Céline Laval (Parti animaliste) et Laurence Desmartin (Mouvement de la ruralité).

Trois thématiques ont été abordées pendant ce débat : le pouvoir d'achat, l'installation d'éoliennes, et la désertification médicale.

Le thème du pouvoir d'achat

La candidate du RN Florence Joubert a fustigé la "double peine" qui touche les habitants du Nontronnais avec l'inflation, sachant qu'il y a "16% de pauvres" en Dordogne. Elle prône une baisse de TVA sur l'énergie et les produits alimentaires essentiels. Martial Peyrouny ne dit pas mieux, mais il insiste sur la nécessité de "développer la mobilité" notamment sur les bus : "si on paie des milliards pour LGV Bordeaux, on peut aussi faire quelque chose pour les Périgourdins".

A la NUPES, Cyril Girardeau trouve que Total devrait compenser la hausse du prix du carburant, il propose aussi le blocage des prix. Tout l'inverse de Myriam Thomasson des Républicains, qui propose à l'inverse de réduire les taxes sur le carburant, et de revaloriser les retraites des conjoints d'agriculteurs, d'artisans, et de commerçants qui "crèvent la faim".

Pour le député sortant Ensemble Jean-Pierre Cubertafon, une baisse de TVA est contre-productive parce qu'elle n'est pas sélective, "on va redonner aux riches comme aux pauvres". Le Modem son parti a proposé un chèque alimentaire pour les plus modestes, "je crois qu'il s'adressera aux gens qui en ont le plus besoin". Et la hausse du SMIC à 1500 euros, proposée par la NUPES ? "Non" répond Florence Joubert, les entreprises vont pas pouvoir suivre selon elle.

L'installation d'éoliennes en Périgord

Jean-Pierre Cubertafon, le député sortant de la majorité assure : "Je n’y suis pas favorable, je fais la distinction entre l’éolien et les énergies renouvelables". Pourtant, l'installation d'éoliennes est sur la feuille de route du préfet, dictée... par le gouvernement. Myriam Thomasson (LR) lui répond que "Si monsieur le Président de la République veut des éoliennes, les députés de la majorité devront voter pour les éoliennes. On peut faire du photovoltaïque sur des toitures, on a déjà ça sur un parking de supermarché à Saint-Martial d’Albarède".

Cyril Girardeau (NUPES) ne se dit pas contre les éoliennes, mais "on les préfère en mer, là où c'est utile. Les éoliennes ne sont pas rentables en Dordogne, il n'y a pas assez de vent" dit-il. Florence Joubert fustige cet argument : "Vous ne prenez aucun risque en voulant les éoliennes en mer, transférer le problème chez les autres ce n’est pas correct". Que propose-t-elle comme solution ? "Le nucléaire", assure-t-elle. Pour Martial Peyrouny, "On a les méthaniseurs, le solaire, l’hydroécologie. Il faut sortir de l’écologie punitive et accompagner les gens. L'EPR, c’est 18 milliards, il n'est toujours pas fini. En faire quinze, je ne sais pas ce que ça va nous coûter".

La désertification médicale

Cyril Girardeau de la NUPEScite en exemple la ville de Terrasson qui "finance à 800 euros par mois les étudiants en médecine, en compensation ils vont servir cinq ans sur le territoire, nous on veut mettre cette bourse au niveau du SMIC toute la durée de leurs études pour ensuite les employer là où on en a besoin" pendant, dit-il, "cinq ans". Même proposition pour Martial Peyrouny, le dissident du Parti socialiste. Myriam Thomasson (LR) préfère la solution du "conventionnement sélectif à l'installation", les médecins qui ne voudraient pas s'installer dans un désert médical ne seraient pas conventionnés.

Pour le député sortant Jean-Pierre Cubertafon, "il faut pas faire de la poudre aux yeux. C’est un problème difficile qui ne sera pas résolu avant une dizaine d’années", assure-t-il. Il veut développer les communautés territoriales de santé pour regrouper les soignants entre eux, mais les contraindre "est une mauvaise idée" selon Jean-Pierre Cubertafon : "Il faut au contraire récompenser ceux qui acceptent de s’installer dans une zone sous-dotée".

Pour Florence Joubert du RN, "le gouvernement a mis l’hôpital public à genoux et suspendu 15 000 soignants qu’il faut de toute urgence réintégrer" parce qu'ils étaient contre les "injections" dit-elle, qu'elle refuse d'appeler un vaccin : "La vaccination ça demande plusieurs années, là il est toujours à l’étude ce vaccin" affirme la candidate. "Certains ont été malades même après avoir été vaccinés", ajoute-t-elle, provoquant les réprobations du député sortant Jean-Pierre Cubertafon pour qui il aurait été impensable d'avoir des soignants non-vaccinés dans des services d'urgence au milieu de malades fragiles.