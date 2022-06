Législatives en Dordogne : revivez le débat sur la 4e circonscription

Ce dimanche 12 juin, c'est le premier tour des élections législatives pour élire les députés qui vont siéger à l'Assemblée Nationale. Avant le vote, France Bleu Périgord organise des débats avec des candidats dans chacune des circonscriptions de la Dordogne. Pour la quatrième, celle de Sarlat, le débat était prévu ce jeudi 9 juin.

Sur cette circonscription, 11 candidats se présentent. Quatre ont participé à ce débat :

Jacqueline Dubois, député sortante

Sébastien Peytavie, candidat NUPES

Christian Teillac, candidat divers gauche dissident socialiste

Basile Fanier, candidat Les Républicains

Ludivine Le Berre candidate du RN n'a pas souhaité participer au débat. Six autres candidats se présentent sur cette circonscription :

Stéphane Roudier

Laurence Trapy-Joinel pour le parti Animaliste

Nécati Yildrim de Lutte Ouvrière

Anne-Laure Maleyre de Reconquête

Frédérique Rouyard Lignon

Eric Garnier

Les candidatures et la politique

Avant de parler de la santé et de l'emploi, les candidats sont revenus sur leurs candidatures. Jacqueline Dubois n'a pas été investie par Ensemble qui a choisi Jérôme Peyrat avant qu'il ne se retire suite à la polémique sur sa condamnation pour violences conjugales. La député qui brigue un second mandat "pour soutenir Emmanuel Macron" a déclaré que cet épisode "lui a mis une bonne baffe au moral" mais qu'elle était là aujourd'hui et qu'elle était "résiliente". Pour Basile Fanier, candidat des Républicains, cette investiture contrariée n'est que le signe "d'une majorité présidentielle qui se déchire [...] et d'un nouveau monde qui est parfois pire que l'ancien".

Christian Teillac, le candidat divers gauche est revenu lui aussi sur sa candidature où plutôt sur le maintien de sa candidature car suite à l'accord NUPES (conclu entre la France Insoumise, les Verts, les communistes et le Parti socialiste), c'est Sébastien Peytavie qui a été investi par la NUPES pour la quatrième circonscription. Le socialiste Christian Teillac s'est maintenu "pour la forme et le fond". Il a rappelé que cet accord avait été fait "à la va vite. Il fallait que quelques élus parisiens décident. [...] Il y a aussi un problème de fond. On ne se retrouve pas du tout dans les politiques de Jean-Luc Mélenchon ni sur la police, ni sur l'Europe. Pour moi c'est inconcevable de me rallier à Jean-Luc Mélenchon". Sébastien Peytavie, le candidat NUPES considère que ce maintien aura une responsabilité "de ne pas qualifier la gauche au second tour".

Sur le dossier sensible d'un projet de déviation de Beynac, seul Christian Teillac a un avis tranché. Il se prononce pour le projet à 100%. Jacqueline Dubois rappelle que le projet a été stoppé par la justice et que "si le conseil départemental veut terminer ce contournement, il doit déposer un nouveau dossier et moi je ne vais pas l'empêcher". Basile Fanier, le candidat LR estime qu'il faut un aménagement pour Beynac mais peut-être pas forcément une déviation. Enfin, Sébastien Peytavie la déviation de Beynac est une "idée monomaniaque".

La santé et l'accès aux soins

Sur la question de la pénurie de soignants, notamment sur le manque de médecins annoncés par les personnels cet été à l'hôpital de Sarlat, Basile Fanier, le candidat LR propose "d'augmenter le salaire des personnels de l'hôpital public, de faire respecter la loi avec un plafond de rémunération". Jacqueline Dubois, la député sortante est également favorable à de meilleurs salaires pour les personnels. Elle souhaiterait un filtrage des patients à l'entrée des urgences pour orienter "la bobologie" vers la médecine de ville. Le candidat divers gauche, Christian Teillac cite en exemple les maisons médicales où des médecins viennent faire des gardes, il propose aussi un meilleur conventionnement en zone rurale pour attirer les médecins. Il rappelle qu'il faut "remettre en état l'hôpital [...] dans le même état qu'il y a 45 ans". Sébastien Peytavie envisage d'interdire aux médecins de s'installer à certains endroits.

L'emploi

Sur la thématique de l'Emploi, Jacqueline Dubois la député sortante rappelle que le taux de chômage est actuellement très bas. Il faut selon elle "redonne le goût d'une société qui travaille" et le travail doit "retrouver sa valeur pour se réaliser". De son côté, le candidat NUPES, Sébastien Peytavie constate qu'après la crise sanitaire, certaines personnes ont besoin de retrouver un travail avec du sens. Il y a selon lui une "opportunité au niveau de la transition écologique avec des emplois dans l'agriculture et la rénovation thermique". Pour Basile Fanier, le candidat LR, il faut "revaloriser le travail en baissant les charges qui pèsent sur les entreprises". Il souhaite également "faire une différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, hors personnes âgées et handicapées. La solidarité ce n'est pas l'assistanat". Le candidat divers gauche, Christian Teillac considère qu'il y a "une inadéquation entre le post et les compétences". Il propose de réorganiser ce qui se passe dans les lycées professionnels et d'améliorer les conditions de travail.