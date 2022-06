Législatives en Dordogne : revivez le débat de la première circonscription de Périgueux

Les Périgourdins sont appelés à élire leurs députés les 12 et 19 juin prochain. Ce sont les élections législatives. La Dordogne compte quatre députés, un par circonscription. Avant le premier tour, France Bleu Périgord organise des débats dans chaque circonscription. Ce mercredi 1er juin, cinq des 12 candidats de la première circonscription de Périgueux ont participé à un débat en direct et en public depuis le centre de la communication Joséphine Baker à Périgueux.

Réécoutez le débat de la 1ere circonscription de Périgueux Copier

Philippe Chassaing, député sortant d'Ensemble

Floran Vadillo, candidat divers gauche

Elisabeth Marty, candidate LR, divers droite et centre

Williams Ambroise, candidat Rassemblement National

Pascale Martin, candidate NUPES, union de la gauche

Sept autres candidats se présentent pour le premier tour :

Lise Khelfaoui, Lutte Ouvrière

Emmanuelle Jean, Parti Animaliste

Pierre Mellot

Cécile Chrétien

Isabelle Leglu, Mouvement pour la Ruralité

Pascale Léger, Reconquête

Patrice Reboul, Parti Radical de Gauche

Trois thématiques ont été abordées pendant ce débat : le pouvoir d'achat, la retraite et l'emploi et les Gilets jaunes et la démocratie.

La démocratie

Avant d'évoquer le premier thème, les participants au débat ont écouté des témoignages de Périgourdins déçus et qui n'attendent plus rien de leurs députés. Pour Philippe Chassaing, le député sortant, candidat d'Ensemble "il faut retisser les liens, on ne peut pas changer les opinions et la question est davantage structurelle. La démocratie doit s'enrichir et être plus participative". Philippe Chassaing considère qu'il faut être humble et que la situation est complexe. "la politique n'est pas faite d'un seul homme".

Floran Vadillo, le candidat divers gauche estime que le député est un élu local. Selon lui, c'est légitime si les gens n'attendent plus rien des parlementaires car on assiste à "un affaissement du rôle du parlementaire". Il considère qu'il y a une perte de confiance absolue car les Périgourdins "ne voit pas la différence de ce qu'apportent les députés".

La candidate NUPES, Pascale Martin considère que la population a perdu espoir en la politique "parce que les hommes politiques ne répondent pas aux attentes". La candidate de l'Union de la gauche a réagit aux propos de Philippe Chassaing "quand j'entends qu'il faut retisser les liens et que je vois les violences commises pendant les manifestations [...] ça me paraît scandaleux".

Elisabeth Marty qui se présente sous l'étiquette LR / Centre, déclare qu'il y a un problème de visibilité des élus. "Une fois que les députés sont élus, on ne les voit plus. On les voit qu'avant les élections. Moi, je suis tout le temps sur le terrain et on a des candidats qui ne connaissent pas le territoire".

Williams Ambroise, candidat du Rassemblement National estime qu'il comprend les déçus de la politique car "le gouvernement a effondré le pouvoir d'achat des couches populaires. Ces gens-là ne croient plus en leur député. [...] Il faut aller à la rencontre de ces personnes, être présent à l'Assemblée et les représenter avec une présence complète et totale".

Le pouvoir d'achat et la retraite

Concernant le pouvoir d'achat, le député sortant, Philippe Chassaing a déclaré que "le pouvoir d'achat a progressé" pendant son mandat, et ce, malgré un contexte général inédit dû à la crise covid et à la guerre en Ukraine. Le candidat d'Ensemble a rappelé que le gouvernement a proposé un blocage des prix sur les tarifs de l'énergie. Le député candidat souhaite aller plus loin en proposant des chèques alimentaires, des véhicules électriques à moins de 100 euros. Il propose également d'améliorer la rémunération au travail avec la prime Macron, d'aligner les retraites sur l'inflation et de dégeler le point d'indice des fonctionnaires.

Pour Elisabeth Marty, candidate LR et du centre, "il faut cesser les primes et les reports de charges" notamment pour les chefs d'entreprises. et elle dénonce également la distribution de chèques. Concernant les retraites, la maire de Saint-Astier propose d'annuler l'augmentation de la CSG pour les retraités.

Selon Pascale Martin, candidate de la NUPES, les chèques d'aide ne sont pas une solution. Elle déclare que l'union de la gauche propose "un emploi à temps plein et un salaire à temps plein. [...] On vient de passer 5 ans à se serrer la ceinture. Il ne faut pas passer cinq ans de plus. Nous ce que l'on propose sur la retraite, c'est à 60 ans avec 40 annuités, ainsi qu'une retraite minimale".

Le candidat du Rassemblement National, Williams Ambroise estime qu'il faut mettre en place une retraite à 60 ans et revaloriser le minimum vieillesse. Il propose d'abaisser la TVA de 20% à 5,5% sur tous les prix de l'énergie et de verser un complément de salaire de 200 à 300 euros à tous les jeunes qui travaillent pendant leurs études.

Floran Vadillo, le candidat divers gauche dénonce lui aussi les primes et les chèques mis en place par le gouvernement. Il conteste le propos du député sortant "ce n'est pas vrai qu'en Dordogne il y a une hausse du pouvoir d'achat. Ce ne sont pas avec les 100 euros de voitures électriques et les chèques que l'on va permettre aux gens de vivre mieux". Il faut selon le candidat dissident socialiste accroître les revenus, indexer la retraite sur l'inflation, augmenter le smic à 1.400 euros. Il propose également d'abaisser les taxes sur l'énergie et de travailler sur la rénovation thermique car "un tiers des dépenses d'un ménage" concerne le logement. Il souhaite également faire baisser la part des loyers dans les revenus.

L'emploi

La première circonscription a été marquée par la liquidation des menuiseries Grégoire. 236 salariés ont été licenciés à Saint-Martial-d'Artenset. L'entreprise malgré plusieurs aides publiques a fermé.

Pour Pascale Martin, la candidate de la NUPES, il "est évident qu'il faut demander des contreparties et contrôler l'argent public. On ne peut pas le distribuer comme ça. Quand l'Etat aide, l'Etat doit contrôler ce que l'on fait de ses aides". Une position partagée par le candidat Rassemblement National, William Ambroise.

Floran Vadillo partage également ce point de vue "il faut que la puissance publique soit en mesure de contrôler comme le font les autres institutions".

Philippe Chassaing assure qu'il s'est occupé du dossier des Grégoire "j'ai demandé à ce que la ministre s'implique personnellement sur le Plan de Sauvegarde de l'emploi. Aujourd'hui, je suis inquiet mais en même temps soulagé de voir la mobilisation du monde économique qui embauche ces personnes. Il est évident qu'il faut accompagner au mieux ces salariés licenciés". Le député sortant considère que beaucoup de choses ont été faites pour l'emploi pendant le quinquennat et qu'il faut continuer.

Le candidat du RN, William Ambroise souhaite relocaliser la production en France "en redynamisant le territoire pour attirer les entreprises. Il faut supprimer la cotisation des entreprises".

Floran Vadillo, candidat divers gauche souhaite créer des zones franches en milieu rural pour les entreprises et simplifier les démarches administratives.

Pascale Martin affirme ne pas croire à la baisse du chômage. Elle déclare que la Dordogne est riche de personnes qui veulent s'investir dans l'économie sociale et solidaire. la candidate NUPES cite en exemple la Tresse à Mussidan.

Les transports et les services publics

Elisabeth Marty, la candidate LR et du centre est favorable au projet de contournement est de Périgueux pour "attirer les entreprises et l'emploi". Williams Ambroise, le candidat RN est partagé. Selon lui "il faut savoir trouver comment on contourne le département, sans détruire notre image touristique". De son côté, Pascale Martin est opposée à ce projet de contournement : "On a une urgence climatique [...] la RN 21 les gens sont contre. Est-ce-que pour une fois on peut écouter les gens ? Il faut réintroduire les services publics et aider la SNCF".

Sur les services publics et les fermetures de trésoreries notamment, le député sortant Philippe Chassaing déclare "qu'on ne peut pas dire qu'on a sacrifié les services publics quand on regarde les dotations qui sont octroyées aux collectivités locales. On a réintroduit un certain nombre de services publics [...] L'enjeu c'est de tourner l'administration pour qu'elle soit plus accompagnante".

Floran Vadillo, le candidat divers gauche estime au contraire "qu'il y a un recul des services de l'Etat" et que ce dernier demande aux collectivités de payer pour des sous-équivalent que sont les Maisons France Services. Il considère que les gens payent les mêmes impôts mais avec de moins en moins de services.