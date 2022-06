Il y aura une triangulaire dans la troisième circonscription de la Dordogne. Trois candidats se sont qualifiés, le député sortant Ensemble, le candidat NUPES et la candidate Rassemblement National.

Législatives en Dordogne : trois candidats qualifiés pour le second tour dans la troisième circonscription

Les résultats à l'issue de ce premier tour des législatives sont très serrés dans la troisième circonscription de la Dordogne, celle de Nontron. Trois candidats arrivent en tête et sont qualifiés pour le second tour. Cyril Girardeau, candidat NUPES obtient 23,68% des voix, suivi par Jean-Pierre Cubertafon, le député sortant candidat d'Ensemble avec 23,37% des voix. Florence Joubert, la candidate du RN a récolté 22,4% des suffrages.

Ce sera la seule triangulaire du second tour en Dordogne. Cyril Girardeau considère que son score est "un résultat historique et une claque pour le macronie". Florence Joubert, la candidate du Rassemblement National se félicite de ce résultat, le RN gagne 10 points dans la circonscription par rapport à 2017. Florence Joubert salue aussi le résultat de son parti dans le département "il n'y a pas de hasard, cela veut dire que nos propositions répondent aux besoins et aux attentes de nos concitoyens".

Jean-Pierre Cubertafon, le député sortant, candidat d'Ensemble affirme qu'il aurait pu être en tête s'il n'y avait pas eu la candidature de Guillaume Gardillou. Le candidat qui se présente "pour une majorité présidentielle" a obtenu environ 6% des voix à l'issue de ce premier tour. "Je pense que si les électeurs de monsieur Gardillou veulent une majorité présidentielle, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils retrouvent une certaine sérénité et qu'ils votent pour moi au second tour". Le député sortant se dit "extrêmement surpris" face aux résultats du rassemblement nationale "le RN a fait des scores dans des communes rurales et je n'ai pas toujours compris le sens de ce vote. Nous allons expliquer que le seul choix entre les extrêmes, c'est un vote républicain, le vote cubertafon".

