Législatives en Dordogne : le candidat RN en tête en Bergeracois à l'issue du premier tour

Serge Muller arrive en tête de ce premier tour des législatives pour la deuxième circonscription de la Dordogne, celle du Bergeracois. Il arrive devant le député sortant, Michel Delpon et la candidate NUPES Michèle Roux.

Le candidat d'extrême droite, Serge Muller, arrive en tête à l'issue du premier tour des élections législatives sur la deuxième circonscription. Il obtient 23,77% des suffrages. Il devance le député sortant Michel Delpon, le candidat d'Ensemble qui obtient 22,05% des voix. Les deux vont s'affronter aux second tour.

Serge Muller "accueille cette information avec beaucoup de joie" Copier

Michèle Roux, la candidate NUPES récolte 21,19% des voix à l'issue du premier tour. Il lui manque 400 voix pour accéder au second tour. Selon la candidate NUPES "nous sommes très déçus car nous avons fait une belle campagne, nous avons la sensation que monsieur Cathus, le candidat dissident socialiste, nous a fait perdre. L'union n'a pas entièrement fonctionné à cause du PS de Dordogne mais nous savons qu'ailleurs les trois autres candidats NUPES sont bien placés".

Christophe Cathus, candidat divers gauche, considère que "si on avait eu un accord équilibré au départ, on ne serait pas dans cette situation". Le candidat dissident socialiste appelle à faire barrage au Rassemblement National au second tour.