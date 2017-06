Législatives en Dordogne : vivez en direct le débat de la 1e circonscription

Ce mardi 13 juin entre 18h05 et 19h, Philippe Chassaing (La République en Marche) et Hélène Reys (France Insoumise) s'affrontent sur l'antenne de France Bleu Périgord pour le débat de l'entre-deux tours des législatives.

Toute cette semaine, France Bleu Périgord créé l'événement et organise un débat d'entre-deux tours entre les deux candidats qualifiés pour le second tour des législatives. Ce mardi soir 13 juin, entre 18h05 et 19h, , Philippe Chassaing (La République en Marche) et Hélène Reys (France Insoumise), candidats dans la 1e circonscription débattent dans les studios de France Bleu Périgord.

Demain, mercredi, Michel Delpon (REM) et Robert Dubois (FN), candidats dans la deuxième circonscription débattront eux aussi entre 18h05 et 19h sur France Bleu Périgord.