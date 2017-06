Législatives en Dordogne : vivez en direct le débat de la 4e circonscription

Ce vendredi 16 juin entre 18h05 et 19h, Jacqueline Dubois (La République en Marche) et Emilie Chalard (France Insoumise) vont s'affronter sur l'antenne de France Bleu Périgord pour le débat de l'entre-deux tours des législatives.

Toute cette semaine, France Bleu Périgord créé l'événement et organise un débat d'entre-deux tours entre les deux candidats qualifiés pour le second tour des législatives. Ce vendredi soir 16 juin, entre 18h05 et 19h, Jacqueline Dubois (REM) et Emilie Chalard (FI), candidates dans la 4e circonscription vont débattre dans les studios de France Bleu Périgord.

Ce débat était le dernier de l'entre deux tours. Dimanche soir vivez en direct la soirée électorale, avec les candidats, les analyses dès 20h sur France Bleu Périgord et lundi matin, matinale spéciale avec la première interview des nouveaux députés de la Dordogne entre 7h et 9h.