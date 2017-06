Législatives en Gironde : tout ce qu'il faut savoir sur la quatrième circonscription (Rive droite)

Après quatre mandats, la sortante socialiste Conchita Lacuey ne se représente pas dans cette circonscription historiquement à gauche, et laisse la place à son suppléant Alain David, le maire de Cenon. Le candidat de La République en marche pourrait troubler une succession trop bien préparée.

Là-aussi, la nouvelle donne politique a totalement modifié le paysage local. Tout semblait assez simple pour le maire de Cenon Alain David. Avec le retrait de Conchita Lacuey, élue sans discontinuer depuis 1997, le fauteuil de député paraissait acquis au vice-président de la Métropole bordelaise. Car cette circonscription penche à gauche. Pour preuve, même lors des périodes favorables à la droite, Conchita Lacuey n'a jamais obtenu moins de 56% au second tour. La tâche du maire de Sainte-Eulalie Hubert Laporte (LR-UDI) paraissait donc impossible. Et l'émergence du Front National sur la circonscription ne semblait pas permettre à son candidat Serge Hadon de prendre la circonscription. Mais la présidentielle et la déliquescence du Parti Socialiste sont passés par là. Et Alain David se retrouve menacé à gauche par la candidat mélenchoniste Maud Besson et au centre par Aziz S'kalli-Bouaziza, jeune quadra de La République en marche, conseiller municipal de Lormont.

Le périmètre de la circonscription

La quatrième circonscription est composée de territoires urbains et rurbains. Elle s'étend des communes de la rive droite, rattachées à Bordeaux Métropole au début de l'Entre-Deux-Mers, en remontant au nord jusqu'au "Bec d'Ambès".

En gris, le périmètre de la quatrième circonscription. - Ministère de l'intérieur

Les candidats

Berivan Bal (Parti communiste) : C'est l'une des deux candidats non encartés soutenus par le Parti communiste. Cette Yvracaise avait toutefois déjà été candidate avec le Front de gauche aux élections régionales 2015. Elle exerce le métier d'assistante administrative.

(France Insoumise) : 46 ans, technicienne d'enseignement supérieur. Déjà candidate aux municipales 2014 à Lormont, et aux départementales 2015.

(Lutte ouvrière) : Cette employée de La Poste a elle aussi mené de nombreuses campagnes avec Lutte ouvrière, d'abord en région parisienne, puis en Gironde, notamment aux dernières législatives, dans la même circonscription.

(Parti animaliste) : Éducatrice spécialisée

(Parti animaliste) : Éducatrice spécialisée Alain David (Parti socialiste) : A 68 ans, le maire de Cenon, fonction qu'il occupe depuis 1995, ne s'est jamais présenté à une élection nationale. Mais il connaît bien la fonction de député de cette circonscription, puisqu'il était le suppléant de la sortante Conchita Lacuey lors de ses trois derniers mandats. Vice-président de Bordeaux Métropole, il est également élu au conseil départemental depuis 1998. Il est aussi président du Service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (Sdis), depuis 2001.

(Europe écologie - Les Verts) : A 37 ans, elle est la secrétaire d'Europe Ecologie Les Verts en Aquitaine. Militante EELV depuis six ans, elle avait déjà été candidate aux municipales 2014 à Floirac, sur une liste d'Union de la gauche, sans être élue au conseil municipal.

(UPR) : A 33 ans, ce demandeur d'emploi avait déjà été candidat aux élections départementales 2015 sur le canton de Cenon.

(Front national) : Ce retraité de la gendarmerie de 61 ans a adhéré récemment au Front national. Troisième sur la liste pour les élections municipales 2014 à Floirac, il siège au conseil municipal suite à la démission de l'un des deux élus.

(Nouveau parti anticapitaliste) : Après trois mandats dans l'opposition au conseil municipal de Cenon, où elle avait passé la barre des 10% en 2014, cette enseignante s'était aussi présentée aux législatives 2012 dans cette circonscription.

(Debout la France) : Élue au conseil municipal de Cézac sur une liste d'union des droites, elle avait mené la liste Debout La Gironde aux sénatoriales 2014.

(UDI - Les Républicains) : Désigné dans le cadre de l'alliance entre son parti, l'UDI et Les Républicains, le maire de Sainte-Eulalie depuis 2008 (44 ans), est candidat pour la première fois à une élection nationale. Ingénieur en bâtiment et travaux publics, il est également conseiller départemental de la Gironde, et premier vice-président de la communauté de communes de Saint-Loubès.

(UDI - Les Républicains) : Désigné dans le cadre de l'alliance entre son parti, l'UDI et Les Républicains, le maire de Sainte-Eulalie depuis 2008 (44 ans), est candidat pour la première fois à une élection nationale. Ingénieur en bâtiment et travaux publics, il est également conseiller départemental de la Gironde, et premier vice-président de la communauté de communes de Saint-Loubès. Aziz S'kalli-Bouaziza (La République en marche) : 40 ans, cadre à La Poste. Né cité de la Benauge, il y a vécu 20 ans avant de s'installer successivement sur Cenon puis Lormont depuis 15 ans. Élu depuis 10 ans dans la majorité municipale à Lormont en charge du numérique et de la modernisation des services.

Les résultats du second tour en 2012

Les résultats du second tour en 2012. - Ministère de l'Intérieur

Les résultats du premier tour en 2012