Législatives en Gironde : ce qu'il faut savoir sur la sixième circonscription (Mérignac)

Ce bastion socialiste peut-il tomber aux mains de la droite ou de la République en Marche ? Pour la première fois depuis de nombreuses années le PS pourrait bien perdre cette 6ème circonscription de la Gironde malgré le travail de la député sortante Marie Récalde.

La 6ème circonscription qui s'étend à l'ouest de Bordeaux est une terre socialiste depuis 1973. Mise à part une courte parenthèse entre 1993 et 1997, c'est Michel Sainte Marie qui a régné sur cette circonscription pendant plus de 30 ans avant de passer le flambeau à Marie Récalde en 2012. La député-sortante socialiste entend bien prolonger l'histoire mais le premier tour des législatives dimanche prochain s'annonce compliqué pour le PS. La gauche est éparpillée face à une droite unie et une République en Marche en pleine dynamique sur ce territoire.

Au premier tour de l'élection présidentielle Emmanuel Macron est arrivé ici largement en tête avec 30 % des suffrages : une avance de plus de 10 points sur Jean-Luc Mélenchon et plus de trois fois le score de Benoît Hamon.

C'est la circonscription de l'aéronautique et de l'industrie militaire (15.000 emplois directs chez Dassault, Thalès ou Airbus Safran).

Le périmètre de la sixième circonscription

A l'Ouest de la métropole bordelaise, la sixième circonscription s'étend du Médoc, jusqu’à Saint-Jean-d'Illac suivant le parcours de la Jalle de Blanquefort. Elle englobe également les communes de Mérignac et du Haillan.

Le périmètre de la sixième circonscription (de couleur beige) © Radio France - Ministère de l'intérieur

Les candidats

Frédérique Bacci (Mouvement 100%) : Candidate écologiste investie par le mouvement de Francis Lalanne, elle était candidate aux élections régionales 2015 dans les Alpes-Maritimes.

(Mouvement 100%) : Candidate écologiste investie par le mouvement de Francis Lalanne, elle était candidate aux élections régionales 2015 dans les Alpes-Maritimes. Pierre Cazenave (Parti communiste) : L'un des candidats soutenus par le PC, bien que non encarté. Ancien du PS, qu'il a quitté en 2013, cet ancien cadre d'EDF est candidat pour la première fois à une élection.

(Parti communiste) : L'un des candidats soutenus par le PC, bien que non encarté. Ancien du PS, qu'il a quitté en 2013, cet ancien cadre d'EDF est candidat pour la première fois à une élection. Rémi Cocuelle (UDI - Les Républicains) : Membre de l'UDI, il profite de l'accord entre son parti et Les Républicains. Conseiller municipal d'opposition à Mérignac depuis 2014, il avait auparavant été adjoint à la mairie de Beauvais (Oise) entre 2001 et 2008 et vice-président de la communauté d'agglomération.

(UDI - Les Républicains) : Membre de l'UDI, il profite de l'accord entre son parti et Les Républicains. Conseiller municipal d'opposition à Mérignac depuis 2014, il avait auparavant été adjoint à la mairie de Beauvais (Oise) entre 2001 et 2008 et vice-président de la communauté d'agglomération. Frédéric Dossche (indépendant) : Artisan à Mérignac

(indépendant) : Artisan à Mérignac Marie Duret-Pujol (France insoumise) : 35 ans, enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences d’études théâtrales à l’université Bordeaux Montaigne, où elle est élue au comité technique, en tant que représentante des syndicats. Elle se présente pour la première fois à une élection.

(France insoumise) : 35 ans, enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences d’études théâtrales à l’université Bordeaux Montaigne, où elle est élue au comité technique, en tant que représentante des syndicats. Elle se présente pour la première fois à une élection. Ludovic Guitton (Europe écologie - Les Verts) : Élu au conseil municipal du Haillan depuis 2014.

(Europe écologie - Les Verts) : Élu au conseil municipal du Haillan depuis 2014. Olivier Loisel (UPR) : 39 ans, ingénieur informatique.

(UPR) : 39 ans, ingénieur informatique. Marie-Mauricette Martinez (Front national) : A 62 ans, cette habitante de Blanquefort est encarté au FN depuis cinq ans. C'est la deuxième fois qu'elle se présente à une élection, après les départementales 2015. Elle avait rassemblé 23,4% des voix dans le canton des Portes du Médoc.

(Front national) : A 62 ans, cette habitante de Blanquefort est encarté au FN depuis cinq ans. C'est la deuxième fois qu'elle se présente à une élection, après les départementales 2015. Elle avait rassemblé 23,4% des voix dans le canton des Portes du Médoc. Sandrine Peny (Debout la France) : Membre de l'équipe municipale d'Hervé Seyve (Les Républicains) à Saint-Jean-d'Illac, elle se présente pour la première fois comme titulaire à une élection. Elle avait été la suppléante Debout la France de Bernard Gonzalez aux cantonales 2011, législatives 2012 et départementales 2015.

(Debout la France) : Membre de l'équipe municipale d'Hervé Seyve (Les Républicains) à Saint-Jean-d'Illac, elle se présente pour la première fois comme titulaire à une élection. Elle avait été la suppléante Debout la France de Bernard Gonzalez aux cantonales 2011, législatives 2012 et départementales 2015. Guillaume Perchet (Lutte ouvrière) : Cet électricien de 46 ans était tête de liste LO dans le département de la Haute-Vienne pour les régionales 2015.

(Lutte ouvrière) : Cet électricien de 46 ans était tête de liste LO dans le département de la Haute-Vienne pour les régionales 2015. Eric Poulliat (La République en marche) : A 42 ans, cet ancien du PS, qu'il a quitté en 2014, est aujourd'hui fonctionnaire territorial à la culture à la mairie de Mérignac, où il est aussi représentant syndical. Il réside à Saint-Médard-en-Jalles. Dans cette ville, il a été pendant six ans le directeur de cabinet du maire, Serge Lamaison.

(La République en marche) : A 42 ans, cet ancien du PS, qu'il a quitté en 2014, est aujourd'hui fonctionnaire territorial à la culture à la mairie de Mérignac, où il est aussi représentant syndical. Il réside à Saint-Médard-en-Jalles. Dans cette ville, il a été pendant six ans le directeur de cabinet du maire, Serge Lamaison. Marie Réclade (Parti socialiste) : A 52 ans, la député sortante se représente sur sa circonscription. Adjointe au maire de Mérignac, Alain Anziani, depuis 2008, elle était auparavant urbaniste dans un cabinet d'architecture. A l'Assemblée nationale, elle est membre de la commission de la défense nationale et des forces armées.

(Parti socialiste) : A 52 ans, la député sortante se représente sur sa circonscription. Adjointe au maire de Mérignac, Alain Anziani, depuis 2008, elle était auparavant urbaniste dans un cabinet d'architecture. A l'Assemblée nationale, elle est membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Véronique Silverio (Parti animaliste) : 66 ans, retraitée. Réside à Pessac.

Les résultats du second tour en 2012

Les résultats du second tour. - Ministère de l'Intérieur

Les résultats du premier tour en 2012