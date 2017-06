Législatives en Gironde : débat entre les finalistes sur Bordeaux centre ce jeudi

C'est la deuxième circonscription de la Gironde, détenue par Jacques Chaban-Delmas, Alain Juppé et depuis dix ans par Michèle Delaunay. Les deux finalistes sont Catherine Fabre (REM) et Anne Walryck (LR-UDI). Elles débattent ce jeudi entre 18h et 19h sur France Bleu Gironde.

Nouveau débat de l'entre deux tours ce jeudi sur France Bleu Gironde à suivre entre 18 heures et 19 heures. Il opposera les deux candidats qui s'affronteront dimanche prochain dans la deuxième circonscription de Gironde , celle de Bordeaux-Centre . Catherine Fabre, la candidate de La République en marche arrivée largement en tête du premier tour avec 39,8% des voix face à Anne Walryck, des Républicains, qui a recueilli 15,8% des suffrages.

Deux femmes qui découvrent une élection nationale

Catherine Fabre et Anne Walryck revendiquent toutes les deux l'étiquette société civile, même si elles ne sont pas dans le paysage politique local depuis autant de temps. L'une, Catherine Fabre, s'est engagée il y a à peine un an, avec Emmmanuel Macron. Enseignante-chercheuse à l'Université de Bordeaux - elle est maître de conférences en gestion des ressources humaines sur le pôle de la Bastide - cette mère de famille de 38 ans, qui habite le quartier St Augustin, est devenue ensuite référente départementale adjointe du Mouvement en Marche. Si elle est élue, elle veut s'impliquer dans un domaine qui lui tient à cœur : la formation et la reconversion professionnelle.

L'autre candidate - Anne Walryck - est rentrée dans l'équipe Juppé dès son arrivée à Bordeaux en 1995. Son domaine de prédilection, c'est le développement durable et la transition énergétique. Vice-présidente de Bordeaux-Métropole, elle aime se définir comme une élue de proximité, qui a toujours conservé un métier en dehors de la politique - elle est directrice de service à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux. Une élue jusque là plutôt discrète. Elle se dit persuadée qu'il y aura dimanche prochain "un électrochoc" qui va lui permettre de rattraper son lourd retard.

Débat à suivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce jeudi entre 18h et 19h.

