Législatives en Gironde : le député sortant du Médoc Benoît Simian candidat malgré ses démêlés judiciaires

Jugé le 24 mars dernier pour avoir harcelé sa femme, le député du Médoc Benoît Simian (groupe Libertés et Territoires) est officiellement candidat à sa réélection dans la 5eme circonscription de la Gironde. Alors qu'il encourt jusqu'à 18 mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité (jugement attendu le 23 juin), le parlementaire a déposé ce vendredi, jour de la date limite de dépôt, sa candidature en préfecture en vue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

"Je porterai la voix du Médoc" (Benoît Simian)

"Après des semaines de consultations avec les élus, les Médocains et les Médocaines, et les Métropolitains, j'ai décidé, en conscience, de déposer ma candidature", indique à France Bleu Gironde le député sortant.

"Je veux me positionner en rempart contre les extrêmes de droite et de gauche"

Elu en 2017 sous l'étiquette de La République en Marche, Benoît Simian a quitté la majorité en octobre 2020. Ancien maire socialiste de Ludon-Médoc, il annonce qu'il fera campagne sous les couleurs de son tout jeune parti "Girondins, Ensemble citoyens".

"Je ne souhaite pas une campagne caniveau"

Le député sortant assume cette nouvelle candidature malgré ses démêlés judiciaires. Soupçonné d'avoir harcelé son épouse, Benoît Simian est également visé par une autre enquête pour harcèlement envers une de ses collaboratrices.

"Je suis aujourd'hui un homme innocent, un homme droit"

"Il y a des divorces qui se passent bien ou qui se passent mal. Je ne souhaite pas que tout cela s'étale sur la place publique. Je n'ai jamais commis le moindre harcèlement. Il n'y a pas eu le début du commencement d'une violence, y compris psychologique", assure le parlementaire.

"Il y a la présomption d'innocence. On n'est pas dans un pays où il y a la présomption de culpabilité."

"Pour ce qui est du litige avec la collaboratrice, comme c'est arrivé récemment, ou avec d'autres personnalités, c'est la vie politique de notre pays", affirme Benoît Simian.

"Un non-événement" pour LREM en Gironde

Référent départemental de Renaissance, le nouveau nom de la République en Marche en Gironde, Aziz Skalli dit prendre "acte" de la nouvelle candidature de Benoît Simian, élu en 2017 sous l'étiquette LREM. "C'est un non-événement", explique le conseiller municipal à Bordeaux. "Il n'est pas soutenu par la majorité présidentielle", qui a investi dans la 5eme circonscription Karine Nouette-Gaulain, maire (Horizons) du Temple. "Les Médocains trancheront", ajoute Aziz Skalli.

Le tribunal correctionnel qui jugeait Benoît Simian en mars dernier a mis son jugement en délibéré au 23 juin prochain, soit quatre jours après le deuxième tour des élections législatives.