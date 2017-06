Législatives en Gironde : les adversaires des candidats Macron veulent éviter un carton plein

Le second tour des élections législatives donne lieu à 12 duels en Gironde, avec à chaque fois des candidats de la République en Marche. Face à eux: des adversaires socialistes, les Républicains,Front National ou France Insoumise, qui comptent sur les abstentionnistes pour renverser la vapeur.

Bis repetita : comme dimanche dernier, 1 086 000 girondins sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives. Dans toute la France, 573 sièges de députés restent à pouvoir - 4 l'ont été dès le premier tour . Dans notre département, les 12 postes de députés restent à attribuer, et le principal enjeu est de savoir si la République en Marche, arrivée en tête il y a une semaine dans les 12 circonscriptions, va réaliser le Grand Chelem.

Douze duels, avantage la République en Marche partout

Nous avons droit ce dimanche en Gironde à 12 duels, qui mettront aux prises un candidat du mouvement présidentiel et un autre candidat. Il y a au total 5 duels face à des socialistes - dont 3 députés sortants - dans les quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième circonscriptions, 3 duels face à des candidats Les Républicains (dans les premère, deuxième et huitième circonscriptions) , 2 face au Front National (dans les dixième et onzième circonscriptions) et enfin, 2 duels face à la France Insoumise (dans les troisième et douzième circonscriptions)

La carte des 12 circonscriptions de Gironde - Préfecture de Gironde

Au premier tour, les candidats de la République en Marche ont réalisé des scores élevés dans le département. 5 d'entre eux ont notamment dépassé la barre des 40% . Pour les autres, le score le moins élevé est 28%. C'est dans les troisième - celle de Bordeaux-Sud-Talence-Bégles-Villenave - et onzième circonscriptions - celle de Haute-Gironde- que les résultats s'annoncent à priori les plus serrés.

►►► A LIRE AUSSI : les résultats du premier tour des élections législatives en Gironde

Des adversaires qui n'ont pas dit leur dernier mot

De façon générale, pour l'emporter, les adversaires des candidats estampillés Macron devront d'abord mobiliser les abstentionnistes. Ils ont été nombreux dimanche dernier : 49% d'abstention sur toute la Gironde. On a atteint un taux record, en hausse de 9 points par rapport au premier tour des législatives il y a 5 ans. En 2012, la participation entre les deux tours p avait encore reculé de 3%.

Les bureaux de vote ferment ce dimanche à 18h dans les huitième, neuvième, onzième et douzième circonscriptions, à 19h dans les quatrième, cinquième, sixième, septième et dizième circonscriptions , et à 20h dans les première, deuxième et troisième circonscriptions.