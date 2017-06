Législatives en Gironde : plus d'un million d'électeurs appelés à designer leurs 12 députés

1 086 000 girondins sont appelés à voter ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. 177 candidats sont en lice dans le département pour briguer une place de député : 12 postes sont à pourvoir. Deux inconnus pour ce scrutin : l'impact de la présidentielle, et la participation.

1355 bureaux de vote ouvrent ce dimanche matin à 8h en Gironde pour le premier tour des élections législatives. Il y a 1 million 086 mille inscrits dans le département qui vont devoir désigner les 12 députés qui représenteront le département à l'Assemblée Nationale.

177 candidats sont sur les rangs , ce qui constitue un record : cela représente une moyenne de 15 candidats par circonscription. C'est 20% de candidats en plus qu'en 2012, lors des précédentes législatives : ils étaient alors 148 à briguer les suffrages des électeurs en Gironde

Au moins 6 nouveaux députés

La palme revient à la troisième circonscription, celle de Bordeaux-Sud-Talence-Bégles-Villenave d'Ornon , où ils sont 22 en lice, soit le double qu'il y a 5 ans . Les circonscriptions en revanche où il y a le moins de candidats , à peine 11, sont la huitième (le Bassin d'Arcachon ), la dixième (le Libournais ) et la douzième (celle de l'Entre-deux-Mers).

On sait déjà qu'il y aura du changement au moins dans 6 des 12 circonscriptions girondines. 6 députés sortants ont renoncé à se représenter : Alain Rousset pour cause de cumul des mandats et la bordelaise Sandrine Doucet pour raisons de santé. Quant à Noël Mamère, Conchita Lacuey, Martine Faure ou Philippe Plisson, ils ont tout simplement décidé de passer la main.

Les douze circonscriptions de Gironde - Préfecture de Gironde

Quelle recomposition politique et quelle participation ?

Ce premier tour va permettre tout d'abord de mesurer l'impact de la présidentielle. Les prétendants issus des partis traditionnels , du PS aux Républicains en passant par le Front National vont devoir composer avec les nouveaux mouvements La République en marche ou La France Insoumise et de nouveaux venus parfois sans la moindre expérience politique. L''autre incertitude concerne le nombre de votants. En 2007 et 2012, il a chuté de 23 à 24 % entre la présidentielle et les législatives. Si le phénomène se reproduit, la participation aujourd'hui pourrait cette fois ne pas dépasser 57% .

Les bureaux de vote ferment ce dimanche à 18h dans les huitième, neuvième, onzième et douzième circonscriptions, à 19h dans les quatrième, cinquième, sixième, septième et dizième circonscriptions , et à 20h dans les première, deuxième et troisième circonscriptions.