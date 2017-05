Législatives en Gironde : premier débat France Bleu Gironde - Sud Ouest ce mardi dans le Médoc

C'est le premier grand rendez-vous de la campagne des Législatives en Gironde. Les principaux candidats de la 5ème circonscription (Médoc) sont opposés ce mardi de 18h à 20h dans un débat public diffusé en direct sur France Bleu Gironde.

Ils seront cinq autour de la table. Il y aura la députée sortante, la socialiste Pascale Got, qui vise un troisième mandat à l'Assemblée. Face à elle, le maire de Ludon-Médoc, Benoît Simian, ex-PS qui a rallié la bannière En Marche ! il y a déjà plusieurs mois et qui compte sur la nouvelle donne politique pour l'emporter. Adversaire plus traditionnel, le parti Les Républicains allié à l'UDI qui présente pour cette élection la magistrate Florence Legrand. Le Front National, lui, compte surfer sur le score de Marine Le Pen au 1er tour de la présidentielle, arrivée en tête dans le Médoc. Il est représenté par Grégoire de Fournas. Enfin, Stéphane Le Bot porte les couleurs du Parti Communiste qui n'a pas trouvé de terrain d'entente avec La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

►►► Tout ce qu'il faut savoir sur la 5ème circonscription de la Gironde

Pour assister au débat :

Le débat se déroulera entre 18h et 20h à l'espace François Mitterrand de Lesparre-Médoc et sera diffusé en direct sur France Bleu Gironde. Rendez-vous sur place dès 17 heures. L'entrée est bien évidemment gratuite.