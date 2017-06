Législatives en Gironde : qui est Alain David, le nouveau député PS de la 4ème circonscription (rive droite)

Alain David (Parti Socialiste), maire de Cenon, a été élu ce dimanche dans la 4ème circonscription de la Gironde en battant au second tour des élections législatives 2017 son adversaire Aziz S’Kalli (LREM).

Alain David sera le député de la 4ème circonscription de la Gironde, qui comprend Carbon-Blanc, Cenon, Floirac à Lormont. Il succède à Conchita Lacuey (P.S). Elle avait été élue en 2012.

BIO EXPRESS

Alain David

Parti Socialiste

4ème circonscription de la Gironde (Rive droite)

68 ans, ingénieur à la retraite

Maire de Cenon depuis 1995

Portrait

Né à Libourne, Alain David siège au bureau fédéral du Parti Socialiste depuis 1973. Il devient ensuite conseiller puis adjoint au maire du Conseil Municipal de Cenon. Alain David a plusieurs étiquettes : vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux, membre du Comité des Finances Locales et député suppléant depuis 1995. Il est ensuite élu conseiller général de la Gironde trois ans plus tard. Depuis 2001, il est président du service départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde.

Sa réaction après son élection

Alain David : "Je ferai entendre la voix du Parti Socialiste" Copier

►►►Tout ce qu'il faut savoir sur la 4ème circonscription de Gironde