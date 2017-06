Législatives en Gironde : qui est Benoît Simian, le nouveau député REM du Médoc

Benoît Simian (La République en marche) a été élu ce dimanche député du Médoc (5e circonscription de la Gironde) en battant au second tour la socialiste Pascale Got au second tour des élections législatives 2017.

Benoît Simian l'a emporté sur la cinquième circonscription de la Gironde, celle du Médoc, qui va de l'agglomération bordelaise puisqu’elle contient la ville d'Eysines, jusqu'à la pointe de la presqu'île. Il succède à Pascale Got. La socialiste avait été élue en 2007 puis 2012.

Bio Express

Benoît Simian

La République en marche

5ème circonscription de la Gironde - Médoc

34 ans, cadre en ressources humaines à la SNCF

Maire de Ludon-Médoc élu en 2014 sous l'étiquette PS, première candidature nationale

Portrait

Il y a cinq ans, Benoît Simian avait participé à la campagne de Pascale Got. Ce dimanche, il a mis un terme à la carrière de députée de celle qui lui a mis le pied à l'étrier. Entre temps, Benoît Simian a pris son indépendance. D'abord en accédant en 2014 à la mairie de Ludon-Médoc. Puis en décidant de rejoindre officiellement le mouvement En marche ! juste avant la primaire de la gauche. Un départ du PS remarqué car le jeune élu avait également des fonctions au sein de la fédération départementale socialiste. Benoît Simian fait partie des "politiques" qui ont su sentir l'avènement d'Emmanuel Macron et prendre des risques. Mais il rappelle aussi son profil "société civile". Cadre à la SNCF; il est très investi sur les dossiers transports. Il veut aussi travailler sur les questions de viticulture et promet de défendre l'identité médocaine et son développement économique.

