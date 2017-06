Législatives : qui est Christelle Dubos (REM), nouvelle députée de l'Entre-deux-Mers en Gironde

Christelle Dubos a été élue ce dimanche députée de la 12e circonscription de la Gironde (Entre-deux-Mers) en battant Christophe Miqueu, de la France Insoumise, au second tour des élections législatives 2017.

Christelle Dubos, de la République en Marche, est donc la nouvelle députée de l'Entre-Deux-Mers. Elle succède à la socialiste Martine Faure, qui avait décidé de ne pas se représenter. Cette circonscription, créée lors du redécoupage de 2009 , comprend neuf cantons de l'Est de la Gironde, de Créon jusqu'à Pellegrue, en passant par La Réole et Sauveterre-de-Guyenne.

Bio express

Christelle Dubos

La République en Marche

12e circonscription de la Gironde / Entre-deux-Mers

41 ans, cadre dans la fonction publique territoriale. Mariée, mère de deux enfants

Adjointe au maire de Sadirac

Portrait

Christelle Dubos est une "enfant du pays" ; elle habite depuis 13 ans à Sadirac, commune où elle a fait son entrée en 2014 au Conseil Municipal , comme adjointe aux affaires sociales. "Simple élue locale", comme elle se définit elle-même, elle a rejoint le mouvement En Marche il y a 6 mois, et elle a été co-animatrice du comité local pendant la campagne de la présidentielle. Travailleuse sociale de formation, elle a également été professeur de collège, et occupait jusqu'à son élection le poste de directrice du pôle emploi et solidarités à la communauté de communes Montesquieu, à la Brède. Ces différentes expériences professionnelles l'ont mené à s'occuper des problématiques d'insertion sociale et professionnelle, de logement, et de handicap. "Femme de terrain", elle veut être une députée dans laquelle ses concitoyens "peuvent se reconnaître".

