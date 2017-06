Législatives en Gironde : qui est Sophie Mette (REM-MoDem), nouvelle députée du Sud-Gironde

Sophie Mette a été élue ce dimanche députée de la 9e circonscription de la Gironde (Sud-Gironde) en battant le sortant Gilles Savary (PS) au second tour des élections législatives 2017.

Sophie Mette est donc la nouvelle députée du Sud-Gironde. Elle succède à Gilles Savary élu en 2012 dans cette circonscription dont les contours avaient alors été redessinés. Elle comprend le Val de Leyre, les Graves, le Sauternais, le Langonnais, le Bazadais et les Landes de Gascogne.

Bio express

Sophie Mette

MoDem / La République en marche

9e circonscription de la Gironde / Sud Gironde

57 ans

Ex-conseillère régionale (2013-2015), conseillère municipale de Bazas, troisième candidature aux législatives

Son portrait

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Sophie Mette n'est pas une "marcheuse" de la première heure. En début d'année encore, jusqu'à l'accord scellé entre Emmanuel Macron et François Bayrou, l'ex-conseillère régionale encarté MoDem n'hésitait pas à brocarder les positions d'Emmanuel Macron relayant sur sa page Facebook des critiques sur les "bus Macron" ou sur les liens entre le nouveau président de la République et certains grands patrons. Celle que son adversaire socialiste Gilles Savary a qualifié d'"opportuniste" a reconnu ne s'être penché sur le programme qu'elle défend désormais qu'après l'accord Macron-Bayrou. Investie par La République en marche, Sophie Mette a d'ailleurs conservé son étiquette MoDem qui lui avait permis d'entrer au Conseil régional d'Aquitaine en 2013. En 2015, elle figurait en 13ème position sur la liste de la LR Virginie Calmels en Gironde. Agée de 57 ans, elle est la chef de file de l'opposition dans sa commune de Bazas depuis 2008 après avoir été adjointe du précédent maire entre 2001 et 2008. C'est là qu'elle habite depuis une trentaine d'années et s'y implique dans la vie locale en présidant également deux associations de la commune. C'était sa troisième candidature à une élection législative.

