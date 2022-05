Législatives en Gironde : six candidatures pour les Insoumis, le PS réduit à peau de chagrin

L'Union de la gauche n'est pas encore validée en interne par le Parti socialiste, mais on connaît déjà la répartition des candidatures en vue des élections législatives en Gironde. La France insoumise récupère la moitié des circonscriptions, six. Les trois autres partis se répartissent le reste.

Le PS doit réunir son conseil national ce jeudi à 19 heures pour valider l'accord à gauche entre la France insoumise, Europe Ecologie Les Verts, le Parti communiste et, donc, le Parti communiste. Mais les Socialistes et les Insoumis ont déjà publié un communiqué de presse commun pour en acter le principe. Si l'accord n'est donc pas encore ratifié en interne par les Socialistes, sur fond de fortes dissensions, on connaît déjà la répartition des candidatures en Gironde entre les quatre partis de la "Nouvelle union populaire écologiste et sociale" (NUPES) sur les 12 circonscriptions que compte le département. Une répartition dévoilée par le journal Sud Ouest, et que nous avons pu faire confirmer.

La France insoumise confirme sa position de force

En position de force après les résultats de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, six circonscriptions, la moitié donc, reviennent à La France insoumise, qui ne comptait jusqu'à présent qu'un seul député en Gironde, Loïc Prudhomme. Sans surprise, le député LFI se représentera dans sa circonscription, la 3e (Bègles, Villenave, Talence et Bordeaux-Sud). Ensuite, Les Insoumis récupèrent la 5e (le Médoc), la 7e (Pessac et Gradignan), la 9e (le Sud-Gironde), la 11e (Blayais) et enfin la 12e (Entre-deux-Mers) au détriment du maire PS de La Réole, Bruno Marty. A son instar, plusieurs candidats avaient été investis par le PS, qui fait donc marche arrière, non sans grincement dans ses rangs au niveau local, comme national. Suite à l'accord entre le parti socialiste et les Insoumis, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé ce mercredi qu'il quittait le PS.

Sur les six circonscriptions restantes, les Ecologistes en récupèrent trois : la 1ère (Bordeaux-Nord), la 2e (Bordeaux-Centre) et la dixième (Libournais). Le PS en obtient deux : la 4e (la rive droite) où repart le député socialiste Alain David, et la 6e (Mérignac, Saint-Médard). Une déconfiture pour le Parti socialiste qui avait déjà investi plusieurs candidats. Pour rappel, le PS ne compte aujourd'hui qu'un député, mais le parti en avait 11 sur 12 en 2012. Enfin, le Parti communiste se voit attribuer la 8e circonscription, c'est-à-dire le bassin d’Arcachon.